Allegrini S.p.A. a Hospitality Day 2025

Allegrini S.p.A., eccellenza italiana nei settori della cosmetica per l’hotellerie e della detergenza professionale con oltre 80 anni di storia, parteciperà a Hospitality Day 2025, martedì 7 ottobre al Palacongressi di Rimini.

Giunto alla sua dodicesima edizione, Hospitality Day è l’evento di riferimento per titolari, direttori e gestori di strutture ricettive, nonché per imprenditori e manager del turismo alberghiero: un appuntamento che rappresenta un vero punto di incontro sul futuro dell’ospitalità, tra innovazione, sostenibilità e qualità dell’esperienza.

Presso lo stand S-26, Allegrini si presenterà non solo come produttore di soluzioni professionali Made in Italy, detergenza, cosmetici per hotellerie, profumazioni ambientali, accessori, ma come partner strategico per strutture che desiderano unire efficienza operativa, identità di brand e attenzione al benessere degli ospiti.

Il turismo e l’hotellerie continuano a crescere in Italia: nel 2024 la spesa dei viaggiatori stranieri ha superato i livelli pre-pandemia, con una previsione di ulteriore aumento nel 2025. Parallelamente, il comparto cosmetico e del benessere registra trend positivi, con una forte domanda di prodotti naturali e sostenibili. Questi numeri confermano che la sostenibilità ambientale, la cura del dettaglio e l’esperienza sensoriale dell’ospite non sono più un valore aggiunto, ma una condizione imprescindibile per chi opera nel settore.

L’impegno di Allegrini

Allegrini risponde a queste sfide con soluzioni integrate che abbracciano ricerca, qualità e responsabilità ambientale. Dalle linee di detergenza professionale alle amenities certificate e personalizzate, fino ai progetti del programma “World in Progress”, l’azienda propone un modello di ospitalità capace di coniugare innovazione e rispetto per il pianeta.