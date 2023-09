Al via il nuovo impianto fotovoltaico di Polti

Il nuovo impianto fotovoltaico ha visto la sostituzione di tutti i moduli e degli inverter esistenti dal 2011 nella sede di Bulgarograsso, in provincia di Como, per un resa ancora più performante.

L’impianto esistente ha coperto sino ad oggi il 40% del fabbisogno energetico dell’azienda, mentre con questa miglioria si passerà a una quota pari al 55% – 60%, seppur con meno metri quadri di superficie coperta, consentendo così di risparmiare ogni anno circa 302 tonnellate di Co2. Meno pannelli, ma più performanti, che garantiranno una potenza complessiva di 450kW, per un totale di 4.423 m2 rispetto ai 7.372 m2 attuali.

“La sostituzione dell’impianto fotovoltaico va nella direzione di un efficientamento dei consumi quotidiani, cosa che cerchiamo di favorire da sempre sia dentro l’azienda, sia attraverso i nostri prodotti nelle case dei nostri homelovers – sottolinea Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata -. L’adozione di comportamenti sostenibili non riguarda semplicemente Polti; nella nostra visione, ogni grande investimento intrapreso dalle aziende come la nostra, così come ogni piccolo gesto delle persone, ad esempio la scelta di pulire casa solo con il vapore e senza sostanze tossiche, contribuiscono a raggiungere lo stesso obiettivo: rispettare il nostro pianeta e tutelare le generazioni future”.

Il piano di sostenibilità intrapreso da Polti, per il quale si è affidata alla SDA Bocconi, oggi rappresenta un progetto di governance perseguito in modo strategico non solo a livello gestionale, ma è un valore fondamentale sul quale l’azienda comasca ha costruito la vision dei prossimi anni: “Oggi facciamo un altro piccolo grande passo verso la sostenibilità, un viaggio che abbiamo intrapreso perché possa continuare a lungo” conclude Francesca Polti.

www.polti.it/prodotti-professionali-aziende