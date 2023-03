Al CMS di Berlino soluzioni di pulizia innovative

CMS presenta il Purus Innovation Award: gli espositori ora possono inviare le loro candidature. La scadenza per le iscrizioni è il 31 maggio 2023.

Dal 19 al 22 settembre 2023 l’industria del cleaning si riunisce nuovamente in presenza al CMS di Berlino. I dati dell’ultima edizione, del 2019, registravano un’area di oltre 31.000 metri quadrati nei padiglioni e nell’area espositiva esterna, circa 450 espositori provenienti da 25 paesi, fornendo una panoramica completa dei prodotti e dei servizi di ogni ramo del settore della pulizia professionale.

Il Purus Innovation Award

Che si tratti di detergenti sostenibili, sistemi basati sull’intelligenza artificiale che consentono ai responsabili delle strutture di controllare gli aiutanti robot o macchine per la pulizia dei pavimenti a risparmio energetico, espositori e co-espositori al CMS Berlin 2023 possono presentare da ora le loro candidature.

Il premio per l’innovazione per prodotti e soluzioni intelligenti viene assegnato in sei categorie: Grandi macchine, Piccole macchine, Attrezzature, Igiene dei bagni, Strumenti e sistemi digitali e Detergenti. Il PIA riconosce prodotti, strumenti e sistemi, prodotti, strumenti e sistemi che presentano un’eccellente usabilità e un design complessivo eccezionale.

I vincitori presentati in un evento serale

I moduli di iscrizione si trovano online all’indirizzo: https://www.cms-berlin.de/en/PIA. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 31 maggio 2023. I nove membri della giuria nomineranno i finalisti e la consegna dei premi avverrà il 19 settembre in occasione dell’evento serale di CMS.

Informazioni su CMS Berlin

CMS Berlin è organizzato da Messe Berlin GmbH e si svolge ogni due anni. Sono sponsor dell’evento: l’Associazione federale delle corporazioni del commercio delle pulizie (BIV), Bonn, l’Associazione commerciale dei sistemi di pulizia dell’Associazione tedesca dell’industria meccanica (VDMA), Francoforte sul Meno e l’Associazione dell’industria dell’igiene (IHO), Francoforte sul Meno.

Informazioni su CMS PLUS

La piattaforma comunitaria e commerciale CMS PLUS è l’aggiunta virtuale alla fiera internazionale della pulizia CMS Berlin. Offre funzionalità interattive per il settore delle pulizie per dialoghi, informazioni, networking e presentazioni.

www.cms-berlin.de