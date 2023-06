AIISA, da ormai 14 anni, organizza l’ANAM, AIISA NADCA Annual Meeting, l’incontro annuale aperto ai soci e a tutti gli operatori del settore aeraulico. GSA è media partner dell’evento.

AIISA, l’’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, è l’unica associazione in Italia che promuove la cultura dell’igiene aeraulica. Il titolo del prossimo ANAM è “AIISA: Qualità è conoscenza tra esperienza e progetti futuri” e si svolgerà a Bari dal 6 all’8 giugno presso The Nicolaus Hotel. L’evento prevede appuntamenti sociali, sessioni di formazione e di aggiornamento, conferenze e un’area espositiva. La conferenza è prevista l’8 giugno. Si tratta di un’occasione unica per creare uno scambio di conoscenze ed esperienze nel campo e per conoscere l’Associazione e le attività che promuove.

Consulta il programma:

https://aiisa.eu/programma/anam14_programma-7-giugno.pdf

https://aiisa.eu/programma/anam14_programma-8-giugno.pdf