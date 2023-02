AIISA promuove la qualifica IQC ANMDO

AIISA, Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici, ha sviluppato un Protocollo operativo che permette di monitorare l’efficienza procedurale e la professionalità di chi opera nel campo delle bonifiche aerauliche.

Grazie al supporto metodologico della Società IQC Srl ed il bagaglio di conoscenza scientifica dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera), il team di AIISA ha messo a punto l’attestazione di qualità IQC – ANMDO.

Il percorso di certificazione consente:

Di innalzare ulteriormente il livello di professionalità dell’Associato attraverso l’osservanza del Protocollo AIISA

Di dotarsi di una vetrina con la quale promuovere il proprio lavoro di sanificazione degli impianti aeraulici

Di esaltare il valore del committente nella catena di fornitura del servizio per garantire salute, sicurezza e benessere all’utente finale.

Il processo di qualifica, che prevede l’iscrizione delle imprese interessate nel relativo albo di cui AIISA cura la promozione e pubblicizzazione, è gestito in forma congiunta da AIISA ed IQC – Italian Quality Company (www.itaqua.it). Ad IQC è inoltre delegata la gestione amministrativa delle imprese che accedono al procedimento di qualifica.

I soci interessati ad approfondimenti per l’eventuale attivazione dell’iter di qualifica, essendo la qualifica su base volontaria, contattano direttamente IQC per la preventivazione del servizio e l’eventuale successiva attivazione. Il referente IQC per i Soci AIISA è:

Dott.ssa Valentina Baldanza

E-mail: commerciale@itaqua.it