AIISA e l’Indoor Air Quality

AIISA mette a disposizione di Enti, Ordini Professionali, Aziende Sanitarie, le proprie competenze e know-how in materia di igiene aeraulica.

Numerose evidenze scientifiche testimoniano che l’inquinamento degli ambienti confinati è un importante fattore determinante di salute, contribuendo all’aumento di malattie respiratorie, allergiche, cardiache e tumori tra la popolazione italiana. In questo contesto, AIISA, fondata nel 2004, si è impegnata a diffondere la consapevolezza sull’igiene aeraulica negli ambienti confinati al fine di proteggere la salute degli occupanti.

Per raggiungere questo obiettivo, AIISA offre le sue competenze e il suo know-how in materia di igiene aeraulica, impianti e normative a Enti, Ordini Professionali e Aziende Sanitarie. Ha infatti sviluppato un piano di formazione e apprendimento dal titolo “Gli Impianti Aeraulici e Indoor Air Quality, ispezione e manutenzione ai fini igienico-sanitari” per approfondire la conoscenza su questi temi.

. Per maggiori informazioni su AIISA e i suoi servizi, è possibile contattare l’indirizzo email areatecnica@aiisa.it.