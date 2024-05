AIISA, 20 anni al servizio della salute e della sicurezza

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio tra gli imprenditori e le associazioni del settore aeraulico.

“La qualità dell’aria è fondamentale per vivere meglio ed evitare malattie. I Soci di AIISA lavorano per garantire aria pulita negli ambienti chiusi.” È quanto ha dichiarato Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica dopo aver portato il suo saluto istituzionale al Convegno ANAM di AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici), che si è tenuto a Roma, al TH Carpegna Palace Hotel dal 23 al 24 maggio. Nella foto da sin. Andrea Casa, Gianmarco Centinaio, Raffaele Caruso, Gregorio Mangano

“Il nostro lavoro è un lavoro nobile, che ha una funzione sociale importante quando si hanno più di 7 milioni di morti premature ogni anno associate all’esposizione all’inquinamento atmosferico ed il costo dell’inquinamento indoor da particolato nella scuola primaria italiana ha un’incidenza sul PIL compresa tra il 2,3 e il 4,4%”. ANAM è un evento significativo per il mondo imprenditoriale, della salute e associativo, un proficuo confronto multidisciplinare. Per festeggiare il ventesimo compleanno di AIISA, abbiamo voluto ringraziare le associazioni e i partner che ci hanno permesso di crescere e di essere la realtà che siamo”, ha dichiarato Gregorio Mangano, Presidente riconfermato per il terzo mandato.

Il tutto senza dimenticare il legame con altre istituzioni, come ha ricordato la dott.ssa Patrizia Anzidei, Biologa della Consulenza Tecnica per la Salute e Sicurezza INAIL:

” Dalla sinergia tra Inail e AIISA nel 2017 era nata la figura dell’igienista aeraulico”. Per garantire in tutti gli ambienti una buona qualità dell’aria, in particolare negli ospedali, su sui si è soffermata la Prof. Daniela D’Alessandro, Prof. Ordinario Sapienza, Università di Roma, ricordando che “la correlazione fra impianti aeraulici non correttamente igienizzati e infezioni correlate all’assistenza (ICA) è più stretta di quanto si pensi e i dati parlano chiaro”.

Infine, il Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico Pontificia Università̀ Urbaniana, ha affrontato l’aspetto giuridico ed etico della qualità dell’aria, sulla cui attenzione “l’opinione pubblica si è dimostrata particolarmente sensibile durante la pandemia, evidenziando una necessaria quanto attenta responsabilità degli operatori del settore. L’etica non sta SOLO nell’azione, ma deve anche precederla”.

Ospite della cena di gala di giovedì sera allo Spazio Novecento l’attore Davide Bardi, che con il suo monologo ha ripercorso la storia dell’Associazione, fatta di “visione e passione di alcuni uomini che hanno deciso di dare valore all’aria pulita, definendoli “difensori e custodi della qualità dell’aria”.

AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) è nata nel 2004 da imprenditori provenienti da vari campi di attività che condividevano la volontà di operare ai più alti livelli nel campo dell’ispezione, manutenzione e bonifica dei sistemi aeraulici. Con più di 100 Associati e 300 operatori ASCS qualificati, AIISA, infatti, eroga corsi di formazione per le figure tecniche di ASCS e CVI: rispettivamente l’igienista dei sistemi HVAC ed il responsabile dell’ispezione tecnica degli impianti.

Dal 2006 AIISA ha elaborato un piano di formazione ad-hoc per Enti, Ordini Professionali, Collegi, Aziende private, figure professionali preposte al controllo della qualità dell’aria negli ambienti chiusi di vita e lavoro. In esso AIISA illustra le più affidabili tecniche di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti dell’aria climatizzata, fissate nel suo Protocollo Operativo®