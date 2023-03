AIDPI entra in Assoambiente

AIDPI, l’Associazione delle Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane, entra a far parte di Assoambiente , l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche.

La formalizzazione dell’adesione, da poco approvata dai rispettivi Organi Direttivi, è avvenuta al termine di un incontro a Roma tra il presidente AIDPI Vincenzo Colamartino e il presidente Assoambiente Chicco Testa.

L’accordo, da una parte, amplia la rappresentanza di quest’ultima anche alle tematiche del Pest management e, dall’altra, inserisce le imprese di disinfestazione in un più ampio contesto associativo, protagonista della transizione ecologica del nostro Paese, e con il quale sono possibili diverse sinergie operative su tematiche comuni a livello nazionale ed europeo. AIDPI oggi rappresenta circa 220 aziende.

“Tramite questa adesione – spiega Vincenzo Colamartino, presidente di AIDPI (nella foto a fianco di Chicco Testa, presidente di Assoambiente) – la nostra associazione accederà a tutti i servizi informativi su tematiche tecnico-giuridiche nell’ambito dei rifiuti, giuslavoristiche relative all’applicazione del CCNL di settore e in generale usufruirà della possibilità di rafforzare la propria presenza istituzionale nei massimi contesti pubblici nazionali, quali Parlamento, Ministeri, Enti territoriali ecc…. Nello stesso tempo avremo la possibilità di far sentire la nostra voce anche in ambito europeo, tramite FEAD (Federazione Europea della gestione rifiuti e servizi ambientali), di cui Assoambiente è socio fondatore, con la presenza diretta di nostri rappresentanti in iniziative e gruppi di lavoro con esponenti del Parlamento e della Commissione Europea”.

“A ciò va aggiunto – continua Licia Rosetti Betti Direttore AIDPI – che Assoambiente coinvolgerà la nostra associazione nella fase di predisposizione di osservazioni e proposte su norme nazionali che riguardano i nostri settori, al fine di giungere ad obiettivi comuni e condivisi che tutelino gli interessi delle imprese che entrambi rappresentiamo. In più, a seguito della convenzione, le nostre imprese avranno la possibilità di partecipare a eventi e seminari promossi dalla stessa Assoambiente su temi di interesse comune. L’accordo consentirà poi all’Associazione guidata da Chicco Testa, di ampliare la propria azione di rappresentanza al nostro settore, che, come sosteniamo da tempo, tiene in massima considerazione gli aspetti ambientali e di sostenibilità connessi alle nostre attività di Pest Management”.

www.aidpi.it