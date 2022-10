Ai nastri di partenza il Forum AIDPI

Il Forum Aidpi apre domani a Rimini: una due giorni che avrà come argomento il “Pest Management sostenibile: opportunità e sviluppi futuri”. Organizzato da Sinergitech con lo scopo di fornire delle risposte e degli spunti, vuole coinvolgere le parti interessate del comparto disinfestazione sullo stato dell’arte e le prospettive future.

A chi è rivolto

Numerosi i destinatari dell’evento, a testimonianza di un settore che sta diventando sempre più “trasversale”. Fra questi troviamo i Fornitori professionali di servizi di disinfestazione, i Fruitori dei servizi, Consulenti (Agronomi, Biologi, Tecnologi alimentari, ecc.), le Autorità sanitarie, gli Enti di certificazione, le Pubbliche amministrazioni, Formatori, Medici, Medici Veterinari e Personale Sanitario.

Un’agenda fitta di impegni e temi interessanti

Davvero fitta l’agenda per un evento molto atteso dall’intera filiera. Infatti nell’arco di una giornata e mezza di lavori e confronti saranno prese in considerazione quattro macroaree di interesse, che coprono l’intero spettro delle più attuali tematiche nel dibattito del pest management: dalla sostenibilità intesa come concetto e principio generale all’importanza della biodiversità, per passare poi al ruolo delle tecnologie e delle persone (sostenibilità aziendale).

Anche GSA parteciperà al Forum e vi aspetta numerosi per ritirare una copia gratuita di GSA il giornale dei servizi ambientali.

Per conoscere il programma completo del FORUM ed Iscrizioni, CLICCA QUI