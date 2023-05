AFIDAMP per la crescita del cleaning professionale

Per il cleaning professionale AFIDAMP ha presentato nuovi progetti di formazione e di sviluppo per l’intero settore all’edizione 2023 di ISSA PULIRE.

Si è conclusa con successo la XXVI edizione di ISSA PULIRE, la prima organizzata nel quartiere fieristico di Rho Fiera Milano, che ha visto AFIDAMP protagonista durante le tre giornate di fiera con momenti di incontro professionale e di formazione. Non solo la premiazione dei Senior e Best Member https://www.gsanews.it/news/assegnati-da-afidamp-i-premi-senior-member-e-best-member/

ma tre giornate intense di networking, formazione e business, che hanno permesso a tutti i protagonisti del comparto di incontrarsi e di ragionare insieme sulle strade da percorrere. AFIDAMP ha inoltre assegnato uno speciale riconoscimento pubblico a Giulio Guizzi per l’impegno, l’energia e la passione con cui svolge, sempre e instancabilmente, il suo ruolo di AFIDAMP Ambassador.

“Portare la manifestazione a Milano è stata una scelta strategica – commenta Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP, l’associazione che riunisce fabbricanti e distributori del settore del cleaning professionale – appoggiata dal consiglio direttivo della nostra associazione. Nello spazio eventi AFIDAMP ha organizzato diversi seminari, dedicati ai temi più rilevanti per le aziende, grazie anche alle relazioni costruite con le istituzioni, altre associazioni e il mondo universitario. La manifestazione è stata ancora un volta la testimonianza di un settore produttivo forte e dinamico, traino per lo sviluppo del nostro Paese, in un momento in cui la Sanificazione deve essere al centro di tutte le attività pubbliche e private”.

Tra gli argomenti affrontati in fiera un convegno sul tema “La nuova regola di categoria di prodotto lavasciuga pavimenti secondo lo schema Made Green in Italy”, che ha visto la partecipazione di Matteo Malorgio in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Nicola Fabbri di Ergo Srl, società spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa e Alessandro Panico, Segretario SC 59/61J Comitato Elettronico Italiano e Referente AFIDAMP per le Normative. Insieme si sta portando avanti un lavoro sulla definizione delle regole delle categorie di prodotto per il marchio Made Green in Italy, che introduce una certificazione ambientale di tipo avanzato. Un concetto molto innovativo che associa l’idea del Made in Italy e di Green, migliorando le prestazioni e offrendo alle aziende l’opportunità di ragionare su un sistema di gestione ambientale integrato. La certificazione Made Green in Italy nasce dalla necessità di avere una regola comune di applicazione della normativa di riferimento sul mercato dal punto di vista ambientale, con l’obiettivo di farla utilizzare dalle aziende anche sui mercati europei, premiando chi si certificherà utilizzando le proprie risorse nell’ottica della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale. AFIDAMP intende sostenere questo progetto, che permetterà di avere un benchmark di riferimento che consentirà, da qui al 2030, di dimostrare quella che è la riduzione in termini di impatto ambientale e dal 2050 di puntare a un impatto zero per il nostro settore.

Insieme a INAIL e Confimi Industria è poi stato presentato il progetto congiunto di “Prevenzione Integrata in Sanificazione”, che ha visto la partecipazione di Diego De Merich, Ricercatore Senior di INAIL – Dimeila e Sara Veneziani, Coordinatrice Commissione Ambiente e Sicurezza di Confimi Industria. Insieme a loro Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP, in rappresentanza di FINCO aderente a Confimi Industria. Il progetto che si sta portando avanti insieme prevede un intenso lavoro di analisi e di collaborazione per promuovere il lavoro di redazione delle Linee Guida sulla Sanificazione nel post pandemia, di prossima pubblicazione.

Durante la manifestazione è stata presentata anche la IV edizione del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management, che vede AFIDAMP impegnata da diverso tempo con l’Università degli Studi di Bergamo e Fra.Mar. Grazie alla collaborazione con AFIDAMP e con diverse aziende è stato possibile inserire nuovi moduli all’interno del corso, con l’obiettivo di offrire competenze, metodi, strumenti di carattere gestionale, operativo e tecnico e conoscenze anche di carattere normativo alla nuova figura del Cleaning Manager. Il corso sarà ampliato anche come numero di ore passando dalle attuali 120 a 132.

