AFIDAMP: i nuovi servizi esclusivi 2024

AFIDAMP, Associazione dei Fornitori Italiani di Attrezzature e Macchine per la Pulizia Professionale, sempre più attenta alle esigenze dei propri associati e alle nuove prospettive di business, offre nuovi servizi per il 2024.

Sono stati individuati Nuovi Servizi Esclusivi (gratuiti e/o a tariffe agevolate) , studiati ad hoc per il settore, grazie alle partnership siglate con aziende leader sul mercato, selezionate in base alla loro comprovata competenza a livello nazionale e internazionale.

I nuovi servizi 2024 gratuiti (inclusi nella quota associativa):

Sportello sviluppo business export;

Screening aziendale per l’accesso a contributi e agevolazioni;

Verifica della conformità CE dei prodotti;

Help desk di supporto regolatorio preliminare del settore chimico;

Check up documentale chimico (da remoto),

Sportello ESG (environmental, social e governance);

Accesso e download del manuale standard sulle nuove normative obbligatorie dei MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti).

Servizi agevolati per il business della propria azienda:

Consulenze e studio di nuove strategie di marketing;

Aggiornamento e sviluppo commerciale ;

Sviluppo di strategie ESG (sostenibilità ambientale, sociale e di governance);

Supporto export e formazione specialistica;

Servizi di certificazione e verifica dei sistemi operativi, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro;

Servizi agevolati specifici per il cleaning professionale:

Biosafety Trust Certification, un innovativo schema certificativo per la prevenzione e il controllo della diffusione di infezioni;

Made Green in Italy per lavasciugapavimenti, uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei macchinari;

Consulenza, supporto tecnico e formazione sui MOCA (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) e i relativi obblighi;

Consulenze per l’ottenimento di attestati di conformità, per garantire che i prodotti o i servizi offerti rispettino gli standard di qualità e sicurezza stabiliti.

Pacchetti di servizi multisettoriali, a tariffe vantaggiose, per lo sviluppo della strategia d’impresa:

Check up strategici per nuove prospettive di business;

Check up funzionale marketing;

Check up funzionale sales;

Check up funzionale supply chain e operations;

Check up funzionale digital.

PER ACCEDERE AI SERVIZI

Se sei ASSOCIATO , per conoscere tutti i servizi AFIDAMP, gratuiti e convenzionati, clicca qui .

Se non sei ancora associato, vai all'interno della pagina Servizi, presente nel menu del sito afidamp.it e scopri nel dettaglio tutte le opportunità e i vantaggi dell'associazione.

Per ulteriori info: 02/6744581 oppure info@afidamp.it