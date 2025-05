AFIDAMP A ISSA PULIRE 2025

AFIDAMP sarà tra i protagonisti di ISSA PULIRE, dal 27 al 29 maggio 2025, con incontri professionali, approfondimenti tematici, consulenze dedicate e una grande festa.

Il cuore pulsante della partecipazione AFIDAMP sarà lo stand istituzionale (Padiglione 8P, Stand G03 G07 H04), concepito come punto d’incontro privilegiato per gli associati e per tutti gli operatori del settore. In questo spazio si alterneranno convegni, momenti di approfondimento con workshop dedicati, incontri professionali e di dialogo diretto, senza dimenticare le occasioni di convivialità che arricchiranno l’esperienza fieristica. Sarà un’opportunità imperdibile per incontrarsi, confrontarsi e costruire nuove relazioni in un contesto dinamico e ricco di opportunità.

Tra le varie iniziative, si segnalano i matching con i partner AFIDAMP – esperti di ESG, Export, Certificazioni e Regolamenti Chimici – dedicati a consulenze one to one indirizzate ai soci, e la presenza degli esperti ISPRA, a disposizione per offrire chiarimenti e approfondimenti su tematiche di interesse generale inerenti alle certificazioni ECOLABEL. A coronamento della prima giornata, AFIDAMP invita tutti a una festa speciale: AFTERCLEAN AFIDAMP PARTY, una serata aperta a tutti, pensata come momento di relax e networking informale, accompagnato da musica dal vivo in un’atmosfera coinvolgente e conviviale. Non mancheranno infine due convegni di rilievo organizzati da AFIDAMP all’interno dello spazio IssaPulireLab, a conferma dell’impegno dell’associazione nella promozione delle buone pratiche di controllo e della cultura dell’innovazione e della sostenibilità nel settore.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN FIERA

27 maggio ore 17.00 – Stand AFIDAMP

Cerimonia di premiazione Associati AFIDAMP, consegna di premi SENIOR MEMBER E BEST MEMBER e Attribuzione qualifica AFIDAMP AMBASSADOR

Intervengono:

Francesco Pasquini – Presidente AFIDAMP

– Presidente AFIDAMP Stefania Verrienti – Direttore AFIDAMP

Presenta Maurizio Pedrini – giornalista

27 maggio ore 18.30 – Stand AFIDAMP

AFTERCLEAN AFIDAMP PARTY – Festa ed evento informale di networking

28 maggio 2025 ore 11.00 presso lo spazio convegni IssaPulireLab pad 8P

CLEAN: CONTROLLO, LIVELLI, EVIDENZE, ATTORI, NORME –

In collaborazione con IssaPulireNetwork

Prima Sessione: Il valore del Controllo

In questa sessione verrà approfondito il quadro economico, sociale e sanitario riferito all’esecuzione dei controlli di processo e di risultato.

Interverranno:

Walter Ricciardi , Professore di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica

, Professore di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica Rappresentante dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) (invitato)

) (invitato) Marco Pantera , Direttore di ARIA S.p.A.

, Direttore di ARIA S.p.A. Paolo Cavallo , dello studio legale Brugnoletti & Associati

, dello studio legale Brugnoletti & Associati Francesca Moccia, vicesegretario Generale Cittadinanzattiva

Seconda Sessione: I processi del Controllo

Questa sessione sarà dedicata a illustrare le azioni intraprese dagli attori coinvolti per promuovere e standardizzare le operazioni di controllo durante l’esecuzione delle gare di pulizie professionali. Interverranno:

Francesco Venneri , Direttore S.S. Rischio Clinico USL Toscana

, Direttore S.S. Rischio Clinico USL Toscana Salvatore Inglese , Coordinatore Focus Team Controllo di AFIDAMP

, Coordinatore Focus Team Controllo di AFIDAMP Daniele Ricciardi , Presidente di ASSORUP

, Presidente di ASSORUP Umberto Cout , Direttore Provveditorato Economato Val d’Aosta

, Direttore Provveditorato Economato Val d’Aosta Maurizio Vetrò , Project Manager PdR UNI Controlli nei servizi di Soft Facility

, Project Manager PdR UNI Controlli nei servizi di Soft Facility Adriano Galanti, Office/Facility Manager Senior Associate di PWC

Seguirà dibattito con il pubblico

28 maggio ore 14.30 Stand AFIDAMP

I DISTRIBUTORI AL CENTRO: LA FORZA DELLA COESIONE PER LO SVILUPPO DEL MERCATO

AFIDAMP riconosce il ruolo centrale del Distributore nello sviluppo dell’intero comparto e intende renderlo protagonista delle scelte strategiche del settore.

Intervengono:

Stefania Verrienti – Direttore AFIDAMP

– Direttore AFIDAMP Roberto Galli – Presidente Sezione Distributori e Vice Presidente AFIDAMP

– Presidente Sezione Distributori e Vice Presidente AFIDAMP Virna Re – Vice Presidente della Sezione Distributori e membro CD AFIDAMP

– Vice Presidente della Sezione Distributori e membro CD AFIDAMP Barbara Bottoni – Coordinatore Focus Team MEPA

– Coordinatore Focus Team MEPA Gianni Tartari – Presidente APICS

– Presidente APICS Giuseppe Salerno – Presidente We Italia – case history

– Presidente We Italia – case history Paolo Forlini – Presidente Soligena – case history

28 maggio ore 16.00 Stand AFIDAMP

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA GUIDA SULLE MACCHINE AUTONOME PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

Redatta dal Focus Team AFIDAMP “Macchine Autonome”, la Guida analizza l’impatto dell’introduzione delle macchine autonome, esaminando sia le implicazioni sociali e professionali, sia gli aspetti normativi, con un focus sulla gestione del personale e sull’adeguamento delle competenze richiesto da questa trasformazione tecnologica.

Interviene Stefano Grosso – Coordinatore Focus Team Macchine Autonome AFIDAMP

29 maggio ore 11.30 presso lo spazio convegni IssaPulireLab pad 8P

IL RUOLO DEL CLEANING MANAGER TRA COMPETENZE, TECNOLOGIE E SOSTENIBILITÀ PER AFFRONTARE IL FUTURO DEL SETTORE,

Moderatore: Emanuele Dovere – Vicedirettore Corso di Alta Formazione in Cleaning Management – Università degli studi di Bergamo

Intervengono:

Alessandro Panico – Coordinatore Gruppo di Lavoro Affari Internazionali AFIDAMP e Segretario SC59/61J CEI

– Coordinatore Gruppo di Lavoro Affari Internazionali AFIDAMP e Segretario SC59/61J CEI Simone Maffeis – Amministratore delegato Fra.Mar

– Amministratore delegato Fra.Mar Simone Bertocci – Direttore generale We Italia

Anche in questa edizione di ISSA PULIRE, AFIDAMP porta in fiera contenuti e argomenti di grande interesse per l’intero comparto, con la volontà di creare un confronto sempre più aperto e diffuso.