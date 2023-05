Addetto alle pulizie, finalmente una professione riconosciuta!

“Addetto alle pulizie”: a ISSA Pulire, il giorno 10 maggio, dalle 11.30 alle 12.30 in Sala LEM, attigua al Padiglione 12, è in calendario la presentazione della nuova figura professionale inserita nel quadro regionale degli standard professionali della Lombardia.

Issa Pulire 2023, a Fiera Milano Rho, è il palcoscenico giusto per presentare un’iniziativa-pilota destinata ad imprimere un’importante svolta nel panorama formativo del settore, lombardo e più in generale nazionale. Il 23 marzo scorso, su iniziativa di ALIS, Associazione Provinciale Milanese Imprese di pulizia/ servizi integrati/multiservizi aderente a Confcommercio, di SK Spa impresa di servizi ad essa associata e di Issa Pulire Network la Regione Lombardia ha riconosciuto e integrato nel Quadro Regionale degli Standard Professionali la figura professionale di ”Addetto alle Pulizie”.

Una figura strutturata

L’Addetto alle pulizie dunque vivrà finalmente, anche nel tessuto produttivo italiano, una condizione di propria autonomia come soggetto qualificato e con un profilo determinato e riconosciuto. Si innesta in questo la possibilità di accedere alla Programmazione Regionale del Fondo Sociale Europeo e all’assegnazione di voucher aziendali per interventi di Formazione Continua. A dettagliare l’iter e soprattutto le ragioni dell’iniziativa saranno, nel corso dell’evento a ISSA Pulire 2023, Gabriele Cartasegna – Direttore generale CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo, Toni D’Andrea – AD Issa Pulire Network, Nicola Burlin – AD SK spa, Cesare Grassi – Direttore operativo di Fondazione Scuola Nazionale Servizi, formatore certificato CIMS e Andrea Risi – Presidente ALIS.

Il Corso ha un programma di 60 ore, tenuto dal CAPAC con la collaborazione di Issa Pulire Network che rappresenta in esclusiva l’Istituto CIMS in Italia. Al suo superamento, verrà dato al corsista un attestato di certificazione delle competenze rilasciato dalla regione Lombardia, oltre all’attestato CIMS, con validità nazionale ed estera.

ISSA Pulire 10 maggio, dalle 11.30 alle 12.30 Sala LEM, Padiglione 12.