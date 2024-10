A.N.I.D.: giornata di studio sul Pest management

A.N.I.D. organizza a Cesena una giornata di studio sul moderno Pest management tra norme, criticità e compatibilità ambientale.

A.N.I.D., Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, in collaborazione con il Comune di Cesena e con il supporto tecnico dell’entomologo Claudio Venturelli, organizza l’inedita giornata di studio dal titolo “Il moderno Pest management tra norme, criticità e compatibilità ambientale”.

L’evento gratuito è in programma mercoledì 13 novembre dalle ore 9.15 alle ore 13.30 presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana in piazza Maurizio Bufalini, 1 a Cesena.

La partecipazione all’iniziativa prevede registrazione obbligatoria, visti i posti limitati, da inviare all’email anid@disinfestazione.org entro e non oltre le ore 18 di domenica 10 novembre. La giornata di studio è rivolta principalmente agli operatori dell’Emilia-Romagna, ai quali è riservata l’iscrizione in forma prioritaria. Si tratta tuttavia della prima di una serie di giornate di studio che saranno riproposte anche in altre regioni italiane.

Le nuove normative, che regolano l’impiego di prodotti e di strumenti utilizzati nella disinfestazione in ambito urbano e non solo, richiedono approfondimenti e confronti continui con figure professionali di elevata esperienza nel settore.

La preparazione degli operatori, siano essi dipendenti pubblici o privati, si esplica attraverso un’attività professionale capace di orientare, sostenere, supportare e sviluppare le potenzialità, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta.

Le giornate di studio, come questa, mirano dunque a introdurre elementi innovativi e aggiornati in un contesto lavorativo già strutturato, mantenendo ruoli e professionalità, offrendo spunti di riflessione e attività pratiche allo scopo di portare un miglioramento personale che possa favorire l’intera organizzazione.

