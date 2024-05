A.N.I.D. celebra il World Pest Day con un webinar su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

ANID, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione celebrerà come ogni anno il World Pest Day, il 6 giugno prossimo, con l’organizzazione di un webinar “Sicurezza, salute e ambiente”.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare e salvaguardia dell’ambiente sono i temi su cui si focalizzano le attività e le principali problematiche, classiche od emergenti, in materia di rischi concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché l’impatto dell’attività di impresa sull’ambiente circostante.

L’obiettivo del workshop, promosso da Anid Servizi Srl, è restituire un quadro per quanto possibile approfondito e meditato degli aspetti giuridici, organizzativi e tecnici che riguardano le tematiche prevenzionistiche in un’ottica spiccatamente interdisciplinare.

Programma del Wordl Pest Day 2024

L’iniziativa sarà introdotta dagli interventi istituzionali di: Marco Benedetti, presidente di A.N.I.D; Lorenzo Mattioli, presidente Confindustria Servizi HCFS; Lamberto Bertolè, presidente di Rete Città Sane OMS ed assessore al Welfare del Comune di Milano.

Contributi scientifici

Seguiranno i contributi tecnico – scientifici di: Pasquale Trematerra, docente dell’Università del Molise, sui cambiamenti nella distribuzione degli insetti e nel rischio igienico sanitario dovuti al riscaldamento globale; Francesca Ravaioli, Ministero della Salute, sulla legislazione per la tutela ambientale; Marco D’Aurelio di AFES sulla sicurezza sul lavoro e i rischi specifici legati ad agenti chimici, agenti biologici, stress lavoro-correlato, burn out e mobbing; Alfio Amato, specialista in Angiologia e docente di Neurosonologia, sulla prevenzione cardio-cerebro-vascolare e tutela della salute degli operatori e dei consumatori nell’ambito della disinfestazione e sanificazione; Claudio Venturelli, entomologo, sulla situazione dengue nel mondo e gestione del rischio in Italia. Il webinar sarà moderato da Davide Di Domenico, referente scientifico di A.N.I.D.

L’evento si svolgerà da remoto giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per costi e adesioni: anid@disinfestazione.org