A.N.I.D. al Senato per la Riforma del DM 274/97

Si è tenuta, la mattina del 6 novembre scorso, nella Sala “Caduti di Nassiriya” del Senato della Repubblica la conferenza dal titolo “Il riconoscimento giuridico del Pest Management a tutela e garanzia del settore alimentare, sanitario e turistico”. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione (A.N.I.D.) con il supporto di Confindustria Servizi HCFS, ha segnato un passo cruciale nel percorso per la modifica del Decreto Ministeriale 274/97 e il riconoscimento giuridico della figura professionale dell’operatore del Pest Control.

L’iniziativa, voluta dal Senatore Marco Silvestroni, Segretario d’aula del Senato, ha visto la partecipazione di personalità chiave del settore, tra cui Marco Benedetti, Presidente di A.N.I.D. e Vicepresidente di Confindustria Servizi HCFS; Edy Palazzi, consigliera regionale del Lazio; Giuseppe De Angelis, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 2; e Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria Servizi HCFS.

Durante gli interventi, i relatori hanno sottolineato l’importanza di un riconoscimento giuridico che tuteli la figura dell’operatore Pest Control, ritenuta fondamentale per la sicurezza sanitaria e alimentare, oltre che per il settore turistico. L’incontro si inserisce in un percorso istituzionale che mira a riformare il quadro normativo esistente, rispondendo a una crescente richiesta di regolamentazione nel settore.

