A ISSA Pulire il padiglione Disinfestando

Disinfestando è una delle novità di Issa Pulire, a Milano dal 9 all’11 maggio 2023.

Tra le novità di questa edizione di Issa Pulire https://www.gsanews.it/news/issa-pulire-2023-apre-le-registrazioni-per-i-visitatori/ c’è anche la kermesse partner Disinfestando, che continua a crescere ed è sempre più un punto di riferimento per il pest control nazionale ed europeo.

La collaborazione con Issa Pulire consentirà di dare vita ad un evento di grande potenzialità commerciale, rivolta ad una domanda valutabile in oltre 20mila utenti e possibili consumatori. Inoltre, ci sarà l’affiancamento dell’associazione AIDPI, a supporto nell’organizzazione di tavole rotonde e conferenze, con un ventaglio di tematiche di ampio interesse per tutti gli operatori dell’igiene ambientale.

Non solo operatori del pest control

L’edizione 2023 focalizzerà la propria attenzione e la propria offerta verso tutte le componenti che in diversa misura si occupano o sono attente alle problematiche igieniche ed ambientali. Gli interlocutori non saranno quindi soltanto gli operatori della disinfestazione, ma anche le organizzazioni che rappresentano categorie professionali, come i tecnologi alimentari, la grande distribuzione organizzata (Gdo), le aziende di catering e di produzione food, le federazioni alberghiere e di promozione turistica, le rappresentanze di gestione del verde pubblico e privato, gli operatori della sanità pubblica, le organizzazioni ecologiche e di tutela ambientale.

Ecco gli espositori che al momento hanno aderito: Newpharm, Ekosupply, Tipoesse, Pestnet, Qualifica group, Mouse &co., Byronweb, Copyr, Mida, Martignani, Bleuline, OSD, Vebi.