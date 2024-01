A Hospitality le ultime tendenze e le innovazioni per l’Ho.Re.Ca.

Hospitality, la manifestazione internazionale nel mondo Ho.Re.Ca. torna al quartiere fieristico di Riva del Garda con oltre 750 espositori, in crescita del 20%, e più di 140 eventi tra formazione, laboratori, masterclass e concorsi.

Nella conferenza stampa di presentazione, Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha ricordato come la più completa fiera B2B in Italia dedicata al settore Ho.Re.Ca. si tenga in uno dei principali distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, e ha sottolineato come la 48a edizione si preannuncia positiva sia per il numero e la qualità degli espositori che per l’importante presenza di buyer dall’estero.

“Hospitality è un evento sempre più internazionale e la sua dimensione globale è confermata non solo dalla certificazione ottenuta per il secondo anno consecutivo ma anche dalla partecipazione di delegazioni da selezionati Paesi. Grazie alla nostra intensa attività di scouting e la collaborazione con Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency), ci aspettiamo oltre 50 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business”.

In Fiera sono infatti attese delegazioni di operatori da Slovenia, Paesi dell’Est Europa, Scandinavia, Spagna, Portogallo, UK, Paesi di lingua tedesca, oltre a Kenya e centro e sud America.

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, si è focalizzata sul titolo dell’edizione The People Industry, fil-rouge di questa edizione della manifestazione. “Il settore dell’ospitalità è in realtà un’industria fatta di persone che con le loro qualità professionali e umane rendono indimenticabili e autentiche le esperienze di viaggio. Alloggiare in un hotel, cenare in un ristorante o fare colazione in un bar sono azioni rese uniche dalle persone che ti accolgono, con un sorriso o una attenzione. Dentro Hospitality questo concetto è sempre stato trasmesso nel programmare centinaia di appuntamenti dedicati agli operatori del comparto, oggi abbiamo deciso di metterlo al centro della comunicazione e delle azioni della fiera e di farne il nostro mantra per i prossimi anni.”

L’importanza di “The People Industry” trova conferma nei dati economici del nostro Paese, in cui l’impatto diretto e indiretto prodotto dall’industria dell’ospitalità – dal food al beverage, dal wellness all’outdoor – ha raggiunto il 6,9% del Pil (dato Indice Tourism Satellite Account 2023), generando 4,5 milioni di posti di lavoro, di cui 3,4 milioni a tempo indeterminato.

A Hospitality, infatti, non mancheranno approfondimenti sull’Intelligenza Artificiale al servizio di turismo e ospitalità, anche grazie alla collaborazione con WMF – We Make Future Festival. La quarta giornata del programma di Hospitality Academy sarà infatti una full immersion dedicata alla AI nel settore turistico e della ricettività con talk ispirazionali o formativi, vere e proprie lezioni su come ottimizzare la digital strategy in ambito turistico e sessioni interattive con lo scopo di analizzare potenzialità, punti deboli e margini di ottimizzazione di alcuni progetti digital reali.

Molti gli incontri formativi di Hospitality Academy, in collaborazione con Teamwork Hospitality. Anche quest’anno si potrà organizzare la propria visita in fiera con l’app Hospitality Digital Space, una piattaforma virtuale per gestire gli appuntamenti, fare networking, visionare il catalogo prodotti ed espositori e consultare il palinsesto completo degli eventi.

TUTTO IL PROGRAMMA DI HOSPITALITY 2024