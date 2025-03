A cosa serve una Scheda di Sicurezza? Aspetti da monitorare nell’immediato futuro

La Scheda di sicurezza rappresenta uno strumento cruciale per la corretta manipolazione di sostanze e miscele pericolose, garantendo la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente. 11 mar 2025, 09:30 – 11:00 webinar di AFIDAMP.

Con le normative in costante evoluzione, le informazioni richieste nella redazione della SDS diventano sempre più dettagliate e approfondite. In questo contesto, AFIDAMP organizza un webinar in collaborazione con Chemsafe, società leader nella consulenza tecnico-scientifica e regolatoria per il settore chimico, farmaceutico e cosmetico. Specializzata nella compliance normativa e nell’elaborazione di SDS, offre supporto alle aziende per garantire la sicurezza dei prodotti e la conformità alle leggi internazionali.

Durante il webinar verranno approfondi i seguenti aspetti:

SDS: cos’è una SDS e perché è così importante

Il regolamento CLP e il suo impatto sulle SDS

Regolamento 2020/878 e sezioni della SDS

Novità introdotte con il regolamento 2023/707

Relatore: Chiara Chiarello, esperta in normative di sicurezza chimica, ti guiderà attraverso i principali cambiamenti normativi e i loro impatti sul settore.

Gratuito per gli Associati AFIDAMP Se non sei un associato e vuoi partecipare al webinar, scrivi a info@afidamp.it