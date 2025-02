Al via la seconda edizione del corso per addetto alle pulizie, un percorso di formazione certificata

Dopo il successo della prima edizione, ha preso il via secondo corso “Addetto alle pulizie e sanificazione” presso il CAPAC, Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ISSA PULIRE Network srl, Service Key Group e ALIS – Associazione Provinciale Milanese Imprese di Pulizia, si pone l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate per rispondere alle esigenze del settore.

Il percorso formativo, della durata di 40 ore, si articola in moduli dedicati agli aspetti fondamentali della pulizia professionale, alla sanificazione e ai principi di disinfezione, all’uso dei detergenti, alla pulizia meccanizzata, alla gestione dei rifiuti e alla pulizia delle aree esterne. Un elemento innovativo del corso è la modalità di erogazione: 30 ore si svolgono in presenza, mentre 10 sono previste online, per garantire una maggiore flessibilità ai partecipanti.

Dopo le prove finali, la Regione Lombardia rilascia un attestato di “Addetto alle pulizie e sanificazione”, riconosciuto in tutta l’Unione Europea. La certificazione, redatta in italiano, inglese, tedesco e francese, rappresenta un importante valore aggiunto per chi desidera intraprendere questa professione con un riconoscimento valido a livello internazionale.

Il corso è reso possibile grazie alla collaborazione con Makita S.p.A. e VEMAC Soluzioni per Pulire Frattamaggiore, che supportano l’iniziativa come sponsor tecnici.