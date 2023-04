Il 5° Congresso APE, Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle D’Aosta, avrà luogo il 20-21 aprile 2023 a Casale Monferrato (AL). Titolo dell’incontro:” Gli scenari delineati dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”.

Provveditori, buyer e professionisti della sanità pubblica di Piemonte e Valle d’Aosta si incontrano il 20 e 21 aprile, a Casale Monferrato (Al), per approfondire le innovazioni contenute nell’aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici e celebrare il 50° anniversario dell’Associazione ricorso durante la pandemia.

Le ragioni di un evento– Sono queste le importanti ragioni alla base del quinto Congresso APE-Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle D’Aosta. Nelle quattro sessioni dell’evento verranno affrontati argomenti di assoluto rilievo per i provveditori ed i funzionari dei loro uffici, per i responsabili amministrativi ed i dirigenti della sanità in ambito ospedaliero alla luce del dlgs 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti). Saranno inoltre analizzate le novità normative sui dispositivi medici e l’interazione con la Centrale d’acquisto regionale.

Temi di grande attualità– Dopo le registrazioni, la presentazione e i saluti del Presidente APE Andrea Franzo, del presidente FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, di cui APE fa parte) Salvatore Torrisi e delle autorità -attesi fra gli altri il Presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino e il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi-, il 20 aprile pomeriggio si terranno le prime due sessioni: la prima, dalle 14.30, dedicata al “Codice nella nuova versione – Innovazioni e criticità”, e la seconda (16.30) sul “Nuovo Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 (Mdr)”. Il 21 aprile mattina sono previste la terza sessione (ore 9) su “La costituita Azienda Zero Piemonte. Esperienze a confronto” e dalle 11 la quarta su “Procurement strategico. Digitalizzazione, consultazioni preliminari, acquisti green e non solo”.

I partecipanti– I lavori, moderati dalla giornalista Arabella Biscaro, vedranno la partecipazione di provveditori ed economi, direttori e dirigenti di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, rappresentanti del mondo delle aziende, di enti e Istituti come l’Iss, buyer, decisori, avvocati ed esperti provenienti da tutta Italia che racconteranno le loro esperienze e le migliori pratiche.

Un’importante occasione di confronto– Proprio per questo il Congresso, oltre che un’occasione per ritrovarsi e fare il punto su scenari in continuo mutamento, sarà un importante momento di confronto e formazione per gli operatori.

La cena conviviale

La sera del 20 Aprile ci sarà un momento conviviale con la cena al ristorante Accademia all’interno del settecentesco Palazzo Gozzani Treville nel cuore di Casale.

