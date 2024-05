49° Congresso nazionale ANMDO ad Ancona dal 21 al 23 maggio

Il 49° Congresso nazionale di ANMDO (Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere), è in programma ad Ancona dal 21 al 23 maggio 2024 dal titolo “La sanità e l’ospedale di oggi… in attesa del futuro”.

Il Congresso si propone di esaminare mediante letture, relazioni, seminari, tavole rotonde, confronti diretti, presentazione di poster e comunicazioni, lo stato attuale della sanità e, in particolare, dell’Ospedale, chiamato a rispondere a bisogni assistenziali in continua evoluzione e ad ottenere la massima efficienza nell’uso delle risorse a disposizione.

L’analisi delle esperienze concrete- Verrà pertanto analizzato, dall’osservatorio e dalle esperienze delle Direzioni sanitarie, lo stato attuale dei modelli progettuali ed organizzativi ospedalieri, accanto alle criticità più rilevanti e diffuse, alle attuali competenze, alle risorse. Sarà dato particolare risalto al ruolo dell’Ospedale nell’evoluzione dell’antibiotico-resistenza nel post Covid, una delle grandi sfide di salute pubblica a livello globale, e alla visione “One health” del Pncar (il Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza), alle Ica – infezioni correlate all’assistenza, e alle prospettive e sfide future, alla normativa e ai contenziosi, alle risorse umane e alla ridefinizione delle competenze in un sistema sanitario sempre più competitivo, anche riflettendo sulla formazione dell’igienista.

L’evoluzione dei modelli di progettazione e organizzazione – Alcune Sessioni saranno specificatamente dedicate allo stato attuale e all’evoluzione dei modelli progettuali ed organizzativi ospedalieri, nonché alla riforma dell’assistenza Ospedale-Territorio con uno sguardo ai nuovi modelli e al futuro dell’ospedale tra sostenibilità ed efficacia. Sarà inoltre dedicato spazio alle funzioni, al ruolo e responsabilità e alle competenze, nonché alle risorse, della Direzione medica di Presidio, alle buone pratiche, alla valutazione dei rischi, alla vaccinoprofilassi e alle varie esperienze sul campo.

Il sistema delle “emergenze” – Non solo: nel corso dell’evento ci sarà occasione di mettere in evidenza ed analizzare, in maniera particolare, le criticità attuali -organizzative ed assistenziali- dell’ Ospedale, e sarà sottolineata l’importanza e il suo ruolo nel riordino del sistema dell’Emergenza-urgenza e nei piani di gestione delle maxi-emergenze e catastrofi, come quelle che, purtroppo, abbia da poco visto e in parte stiamo ancora vivendo.

II Sessione, focus sull’Igiene ospedaliera – Dopo il “light lunch” di benvenuto, le prime due Sessioni di lavoro saranno focalizzate rispettivamente su Antibiotico-resistenza e ruolo degli ospedali e sul tema fondamentale e urgente dell’Igiene ospedaliera, cruciale per la prevenzione delle infezioni assistenziali e ambientali che ogni anno mietono migliaia di vittime in Italia ed Europa, con esorbitanti costi sociali ed economici.

I premi per i contributi scientifici- Come da tradizione, anche per il 2024 sarà dato spazio ai contributi scientifici dei partecipanti, espressione della volontà dell’Associazione di promuovere innovazione ed evoluzione scientifica. In particolare verranno riconosciute la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità dello studio e l’efficacia della presentazione.

Anche l’Igiene tra i temi- Tra gli argomenti oggetto di Comunicazioni e Poster spicca quello dell’Igiene ospedaliera, a riprova dell’importanza riconosciuta al tema. I primi 5 classificati per le Comunicazioni e i primi 5 per i Poster verranno premiati durante la Cerimonia di chiusura dell’evento con la consegna di una targa e l’iscrizione gratuita al 50° Congresso Nazionale.