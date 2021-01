Webinar su Biocidi e Detergenza

TKS, editore e organizzatore di eventi, annuncia una serie di webinar specifici per il mondo della detergenza, del cleaning, settori da sempre strategici per la loro presenza nel nostro quotidiano, per le tecnologie che li caratterizzano, per i volumi che rappresentano.

Il primo appuntamento è dedicato ai BIOCIDI in detergenza e si svolgerà online il 3 febbraio prossimo alle ore 15.Tutti siamo a conoscenza delle problematiche legate a questi prodotti e della necessità di un costante aggiornamento. Questo primo appuntamento vedrà la partecipazione di ASSOCASA-FEDERCHIMICA. Questo il programma :

Introduzione

Giulio Fezzardini – TKS event organiser

Le sfide normative

Giuseppe Abello – Direttore FEDERCHIMICA – ASSOCASA

Aggiornamenti e scadenze per i detergenti

Arianna Massaioli – Servizio Tecnico Normativo – FEDERCHIMICA – ASSOCASA

Il punto sui biocidi anche alla luce del COVID 19

Laura Grisai – Direzione Centrale Tecnico Scientifica – FEDERCHIMICA

Per partecipare:

https://www.teknoscienze.com/webinars/biocidi-e-detergenza-aggiornamento-2021/