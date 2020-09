Tork migliora l’igiene nei punti vendita di Areas

Sappiamo bene che l’igiene è un fattore determinante nell’ospitalità, oggi più che mai. E sappiamo che Tork, brand professionale di Essity offre soluzioni che possono migliorare gli standard igienici e prevenire la diffusione di malattie. Non è cosa da poco. A questo aggiungiamo che Essity è una grande azienda, che opera in una logica di ottimizzazione delle risorse, con i criteri dell’economia circolare e prodotti innovativi e di design che elevano gli ambienti nei quali vengono inseriti e si adattano perfettamente all’approccio di riduzione, riutilizzo e riciclo.

Questi sono i presupposti dell’importante collaborazione nata tra Tork e Areas, azienda leader nel Food & Beverage e Travel Retail, per ottimizzare l’igiene negli spazi critici delle proprie strutture, ridurre il consumo di carta ed elevare la propria identità aziendale, rendendola sostenibile al 100%.

Areas ha affrontato il doppio problema degli standard igienici, reali e percepiti, e degli elevati consumi e sprechi dei tovaglioli. Dopo un’attenta analisi, i professionisti Tork hanno consigliato di inserire i dispenser Xpressnap: eleganti e minimali, erogano un solo tovagliolo per volta, a differenza di altre soluzioni, e in questo modo garantiscono l’igiene – l’ospite tocca solo il tovagliolo che utilizza – e riducono drasticamente i consumi.

Risultato finale: costi inferiori, un livello più elevato di igiene e meno sprechi, il che è un enorme vantaggio anche per la sostenibilità. La prima installazione, presso l’aeroporto delle Asturie, ha ridotto il consumo di tovaglioli del 21%. Tork è stato così scelto per sostituire tutti i prodotti per l’igiene nelle aree bagno, nelle cucine e nelle aree ospiti. Areas ora utilizza i dispenser Tork Reflex e Tork PeakServe per asciugamani ad erogazione continua nelle strutture di Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germania e Stati Uniti. Dove è stato ridotto del 20% il consumo di carta in cucina grazie a Tork Reflex e del 23% l’uso di carta igienica grazie a Tork SmartOne.

La scelta di Tork PeakServe rispetto agli asciugamani a getto d’aria non ha solo migliorato gli standard igienici, ha anche contribuito a ridurre il rumore. Per Areas è importante lavorare con fornitori che diano valore alla sostenibilità, e Tork soddisfa sicuramente questo aspetto. “L’impegno di Tork in materia di sostenibilità – ci spiega Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale Essity Professional Hygiene – va ben oltre la riduzione dei consumi. Come parte del gruppo Essity, ci impegniamo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, concentrandoci su tre aspetti: Benessere, Più con meno e Circolarità.”

Tork è un marchio globale di Essity e un partner impegnato con clienti in oltre 110 paesi.

