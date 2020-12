Tork fornisce strumenti e soluzioni per l’igiene anche attraverso il suo sito web

Il sito web di Tork aiuta le aziende ad assicurare i nuovi standard di igiene imposti dalla pandemia utili alle aziende nel momento in cui iniziano ad accogliere i clienti e a riaprire le attività.

Tork, un marchio Essity, offre gli strumenti e le informazioni di cui le aziende hanno bisogno per garantire i nuovi standard di igiene richiesti dalla pandemia. Il sito web ‘Assicurare i nuovi standard di igiene’ è un hub di risorse one-stop che le aziende possono utilizzare mentre sviluppano un piano di riapertura e aggiornano le procedure igieniche. Le risorse includono un Back to Business Toolkit scaricabile gratuitamente per aiutare le aziende a operare secondo una nuova normalità e aiutare le persone a sentirsi al sicuro.

Con una vasta esperienza globale nell’igiene professionale, Tork supporta le aziende con l’esperienza e le competenze necessarie per soddisfare, e superare, le crescenti aspettative in materia di igiene. Con l’81% degli intervistati in un sondaggio* condotto a livello mondiale afferma di aspettarsi che i bagni pubblici forniscano un ambiente igienico più sicuro ora rispetto a prima della crisi del Covid-19, e che le procedure igieniche non sono mai state così importanti.

“Questo periodo è stato impegnativo per le aziende, quelle che sono rimaste aperte, così come quelle che hanno operato con capacità ridotta, in attesa di tempi più sicuri. Gli standard e le aspettative in materia di igiene dei clienti sono aumentati e le pratiche igieniche saranno esaminate più che mai quando le aziende inizieranno a riaprire i battenti e dare il benvenuto a dipendenti e clienti ” ha affermato Riccardo Trionfera, Direttore commerciale Essity Professional Hygiene. “Tork offre linee guida e approfondimenti basati su decenni di esperienza e sulle ultime raccomandazioni delle organizzazioni sanitarie pubbliche mondiali per aiutare a mantenere le strutture in sicurezza con informazioni che possono supportare i nostri clienti mentre si muovono in una realtà in forte cambiamento e si organizzano per assicurare i nuovi standard di igiene”.

Le nuove risorse per le aziende includono:

Un toolkit Back to Business gratuito e personalizzabile , caricato con segnaletica e liste di controllo che possono essere utilizzati come parte di un piano di riapertura;

, caricato con segnaletica e liste di controllo che possono essere utilizzati come parte di un piano di riapertura; Un white paper, infografiche e video educativi che descrivono in dettaglio come le soluzioni igieniche, come tovaglioli di carta, prodotti per la cura della pelle, fazzoletti e tovaglioli possono contribuire a mantenere una struttura più pulita e sicura; e

che descrivono in dettaglio come le soluzioni igieniche, come tovaglioli di carta, prodotti per la cura della pelle, fazzoletti e tovaglioli possono contribuire a mantenere una struttura più pulita e sicura; e Consigli sui prodotti Tork per aiutare le aziende a garantire il nuovo standard di igiene.

I visitatori del sito possono anche continuare ad accedere ai toolkit Safe at Work creati all’inizio di quest’anno, che contengono preziosi suggerimenti, guide e informazioni sui prodotti per una serie di attività, tra cui uffici, scuole, produzione, sanità, ristoranti e altri.

Per scaricare i materiali gratuiti e per saperne di più :

https://www.tork.it/torkcampaigns/corona-virus/ritorno-alla-normalita/