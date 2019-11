Sostenibilità: Lucart vince il premio Coop for Future

Prestigioso riconoscimento per Lucart che ieri a Milano ha ottenuto il premio Coop for Future nella categoria “non alimentare”, rientrando nella top 5 delle aziende green.

Il progetto, promosso da Coop (Consorzio nazionale delle cooperative di consumatori), ha coinvolto ben 370 imprese, con l’obiettivo di sensibilizzarle sull’importanza della sostenibilità e delle tematiche correlate all’impatto ambientale: dal consumo di energia al risparmio idrico, dai rifiuti all’utilizzo di materiali riciclati fino alle certificazioni adottate.

Leader in Europa nella produzione di carte monolucide, prodotti tissue e airlaid, Lucart vede così certificato il suo impegno. L’azienda lucchese, infatti, ha realizzato diversi progetti volti a sviluppare un sistema di economia circolare. Tra questi, il Municipal-material-cyrcle che – come i più attenti ricorderanno – è stato premiato lo scorso ottobre agli European cleaning and hygiene awards come migliore iniziativa europea per migliorare il profilo del settore delle pulizie professionali.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento da Coop. Per noi è la dimostrazione della bontà del nostro operato e la prova che ci stiamo muovendo nella direzione giusta”, ha commentato Guido Pasquini, chief sales & marketing officer di Lucart. “Gli importanti risultati ottenuti in termini di vantaggi ambientali – ha detto ancora – confermano quello che già sapevamo, ovvero che l’economia circolare può funzionare solo attraverso la condivisione di progetti e azioni coordinate con istituzioni, aziende e con la grande distribuzione”.

A ritirare il premio è stata Sabrina Cosci, chief Q&E officer e sustainability program manager di Lucart.

https://www.lucartgroup.com