Pulizia e sanificazione frequente? Facile con Victory!

Victory, a pistola o zaino, è acquistabile anche online su shop.iscsrl.com: per i nuovi clienti digitali è riservato un codice sconto del 10%. Per i lettori di GSA l’estensore per l’erogazione è in omaggio.

Clicca su: go.iscsrl.com/Victory-GSA e inserisci il codice “victory-gsa” per ottenere il 10% di sconto e l’erogatore omaggio

Il problema dell’igiene delle superfici a maggior contatto dei supermercati (carrelli e cestini, tastiere, bilance) è oggi evidentemente molto sentita, ma non è una novità. Già nel 2012, una ricerca dell’Università dell’Arizona aveva dimostrato come i carrelli e in modo particolare le manopole fossero un ricettacolo di batteri (72% batteri fecali, 50% Escheria coli).

La novità è invece che i clienti oggi ricercano la pulizia e l’igiene, anche quando fanno la spesa. Non si tratta di una reazione all’emergenza, ma di un nuovo bisogno da soddisfare, un plus da aggiungere all’esperienza d’acquisto, un valore aggiunto per garantire il benessere psicologico dei clienti.

Sappiamo bene però che la sanificazione delle superfici ha una durata limitata al tempo in cui non si verifica una nuova contaminazione. È quindi necessario pulire e sanificare con maggiore frequenza! E con l’atomizzatore elettrostatico Victory l’attività di disinfezione diventa così veloce da poter essere effettuata con regolarità, più volte al giorno, dando ai clienti il massimo dell’igiene e della sicurezza.

Per questo motivo, molti supermercati lo hanno scelto per disinfettare i carrelli. Applicando una carica elettrostatica prima di erogare la soluzione disinfettante, l’atomizzatore elettrostatico Victory garantisce una copertura avvolgente di tutte le superfici complesse, senza creare sgocciolamenti e richiedendo il 70% di tempo in meno rispetto all’utilizzo di un normale sprayer.