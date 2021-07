Lucart premiata dal MOIGE per la Tenderly Academy

Nell’ambito dell’iniziativa “Un anno di zapping…e di like 2020/2021”, la giuria dei MOIGE – Movimento Italiano Genitori – ha selezionato #Tenderlyacademy – Chimica della tenerezza tra le migliori campagne dell’anno in ottica “family friendly” per la categoria “Spot e Campagne di comunicazione”.

La scelta della giuria è ricaduta sul progetto di comunicazione integrata lanciato da Tenderly, marchio consumer del Gruppo Lucart, per aver saputo “fondere originalità e spessore in una campagna che permette di riscoprire valori di rilievo come gentilezza, tenerezza, condivisione e inclusività, suggerendo, attraverso la comunicazione commerciale, una rieducazione alle emozioni e alla tutela dei più piccoli e delle loro esigenze”.

Il concept di #Tenderlyacademy mira a rappresentare l’idea di una scuola che vuole aiutare i propri alunni a riscoprire la tenerezza nella vita di tutti i giorni, dove gli insegnanti sono i massimi esperti della materia, ovvero i bambini che, grazie a una visione del mondo incontaminata e priva di pregiudizi, guideranno gli adulti verso la riscoperta di valori, emozioni e sentimenti dimenticati.

La campagna pubblicitaria, disponibile a questo link, è stata sviluppata da Meloria, agenzia creativa appartenente al gruppo The ComUnion e guidata da Alessandro Modestino. La direzione creativa è di Andrea Rosagni e Paolo Austero. Il partner per il planning è Mediacom.