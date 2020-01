Lucart porta sostenibilità e innovazione a MARCA 2020

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili, sarà presente anche quest’anno alla 16esima edizione di MARCA, la seconda fiera in Europa del settore MDD e immancabile appuntamento per la business community del settore.

L’azienda sarà protagonista della kermesse di Bologna con uno stand dedicato dove presenterà al pubblico le differenti soluzioni innovative ed eco-friendly studiate per i partner della distribuzione, sempre più consapevoli della necessità di dover facilitare un cambio di paradigma nell’ottica della sostenibilità. Le proposte che saranno presentate a Marca, in particolare, rispondono alla necessità di ricercare soluzioni alternative all’utilizzo della plastica per il confezionamento e alla dipendenza produttiva dalle materie plastiche non riciclabili.

“La nostra continua attenzione alle persone, ai processi sostenibili e all’innovazione ci consente di trovare le soluzioni più adatte per soddisfare al meglio i bisogni dei consumatori che chiedono risposte sempre più chiare alle rinnovate esigenze del nostro Pianeta” – ha dichiarato Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart Group. “Tale impegno ci permette di essere riconosciuti da oltre 65 anni come partner ideale per il distributore moderno e di continuare a essere loro autorevoli interlocutori anche nei nuovi mercati”.

http://www.lucartgroup.com