Lucart investe in Francia 80 milioni di euro

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta tissue, airlaid e carta monolucide, famosa per i brand Tenderly, Lucart Professional, Tutto Pannocarta e Grazie Natural, annuncia un piano di investimenti da 80 milioni di euro per il triennio 2022-2024, che vedrà protagonista lo stabilimento francese di Laval sur Vologne. L’impianto si svilupperà su una superficie di circa 100.000 mq, di cui 25.000 mq coperti, che potranno essere portati a 45.000 mq al crescere delle esigenze di stoccaggio.

L’operazione mira a consolidare la presenza internazionale del Gruppo, secondo player europeo nel settore Away from Home (prodotti in carta per l’igiene destinati ad utilizzo professionale), puntando su un’area strategica di fondamentale importanza per raggiungere i mercati dell’Europa centro settentrionale. Contestualmente, l’azienda contribuirà al processo di decarbonizzazione del settore attraverso il raggiungimento di ambiziosi target ambientali.



“Siamo soddisfatti di poter annunciare un piano di investimenti di questa portata, che per noi rappresenta un’importante tappa strategica per consolidare e rafforzare la crescita del nostro business fuori dai confini nazionali” – ha commentato Massimo Pasquini, amministratore delegato di Lucart S.p.A. – “Siamo particolarmente orgogliosi di poter esportare un modello di crescita responsabile e sostenibile, che valorizza i traguardi ambientali tanto quanto le performance economiche”.

Aumento della capacità produttiva di carta riciclata

Al centro dell’operazione l’avviamento entro il 2024 di una nuova macchina da carta e l’installazione di tre nuove linee di trasformazione presso lo stabilimento francese di Laval sur Vologne, che consentiranno di aumentare la capacità produttiva di carte tissue riciclate e di differenziare le linee di prodotto finito.



Riduzione delle emissioni di CO2

Lucart, in tal senso, ha previsto l’installazione di una centrale a biomasse in grado di produrre calore sfruttando il cippato proveniente dalla silvicoltura delle zone limitrofe allo stabilimento di Laval, con una riduzione delle emissioni di CO 2 stimata in più di 12.000 tonnellate all’anno.

Lo stabilimento di Laval sur Vologne

Il sito di Laval vanta una posizione logistica strategica occupando una posizione centrale per il continente europeo. Lo stabilimento è stato acquisito da Lucart nel 2008 e in dieci anni ha raddoppiato il fatturato, diventando un polo di riferimento per la produzione e trasformazione di carta tissue riciclata e di carta Fiberpack®, la carta derivata dal riciclo dei cartoni per bevande tipo Tetra Pak®.