Lucart avvia un nuovo impianto di cogenerazione basato su una innovativa turbina

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili, ha avviato con successo, lo scorso 19 dicembre, il nuovo impianto di Cogenerazione CAR (cogenerazione alto rendimento) all’interno dello stabilimento produttivo di Diecimo (LU) che include l’innovativa turbina a gas NovaLT12 fabbricata da Baker Hughes. Il nuovo impianto di Cogenerazione permette di coprire le necessità di energia elettrica e vapore dello Stabilimento Lucart di Diecimo ottimizzando l’utilizzo del combustibile primario (gas naturale).

La turbina, sviluppata e prodotta interamente in Italia negli stabilimenti Baker Hughes – Nuovo Pignone, provvede alla produzione in loco dell’energia elettrica ed il calore dei fumi di scarico della turbina è recuperato in una caldaia che permette di generare il vapore necessario al processo di fabbricazione della carta, una ulteriore quota del calore residuo è utilizzata per disidratare i fanghi di processo. L’impianto di cogenerazione e gli importanti interventi realizzati sulle macchine continue dello Stabilimento nel 2019 e nel 2020 permetteranno allo stesso tempo una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera per un generale miglioramento dell’impatto ambientale complessivo dello stabilimento. Rispetto alla turbina precedentemente utilizzata, la NovaLT12 consente la riduzione delle emissioni di

CO2 e degli ossidi di azoto (NOx) rispettivamente del 11% e del 40%.

“Da sempre ci impegniamo nella ricerca di soluzioni innovative in grado non solo di migliorare l’efficienza dei nostri impianti produttivi, ma anche di diminuire le emissioni di sostanze inquinanti e contenere il nostro impatto sull’ambiente” afferma Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. “La cogenerazione è la migliore tecnologia attualmente disponibile per l’industria cartaria sia a livello energetico, sia a livello ambientale. In quest’ottica, l’installazione e l’avviamento della turbina NovaLT12 è per noi un importante traguardo e la dimostrazione che la partnership con Baker Hughes, intrapresa nel lontano 1988, è e continuerà ad essere strategica”.

