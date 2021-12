LeoBot di LionsBot: i robot per la pulizia autonoma dei pavimenti

I robot per la pulizia di LionsBot, vincitori dell’Interclean Innovation Award 2020, sono arrivati in Italia e sono pronti a conquistare tutti con le loro performance di pulizia e la loro personalità. Nata a Singapore, LionsBot ha sviluppato una rivoluzionaria tecnologia per la pulizia autonoma dei pavimenti che permette all’operatore di gestire 1 o più robot contemporaneamente, tramite un’app intuitiva e semplice da usare. La caratteristica forma umanoide del robot e la capacità di relazionarsi con le persone che si muovono intorno a lui, rendono il momento della pulizia dei pavimenti un’esperienza unica, per l’operatore e per chi vive gli spazi.

Due macchine, LeoScrub e LeoMop, rispondono a diverse esigenze di pulizia. LeoScrub è una lavasciuga pavimenti con una pista di pulizia di 50 cm, tempo di ricarica di 2 ore per 5 di autonomia. LeoMop automatizza il tradizionale lavaggio manuale con il mop, lavorando in autonomia fino a 10 ore. Entrambe riducono drasticamente l’utilizzo di acqua e detergenti, garantendo un risultato ottimale con soli 6 litri di soluzione all’ora con LeoScrub e poco più di ½ litro all’ora con LeoMop.

“Ecologici, innovativi, efficaci e simpatici: sono queste le caratteristiche che ci hanno conquistato” – dice Stefano Grosso, CEO di ISC, importatore esclusivo per l’Italia di LionsBot – “Si tratta di un approccio alla robotica che valorizza la relazione uomo macchina, sia per l’operatore che per chi usufruisce del servizio di pulizia. Le prime dimostrazioni ci stanno dando ragione: quando i LeoBot lavorano, tutti sono felici!”

Un sofisticato sistema di sensori permette una mappatura estremamente puntuale, con la creazione di diverse aree di lavoro che possono essere impostate con diversi settaggi di pulizia. È l’operatore che deve dare l’input al robot di dove, come, quando lavorare. In caso di necessità, verrà avvertito da notifiche in tempo reale. Tutti i dati relativi all’utilizzo delle macchine sono disponibili per reportistiche dettagliate sia sull’app che su un portale in cloud. Il software di LionsBot vale per tutti i LeoBot, rendendo la gestione della flotta molto semplice e veloce.La combinazione di efficacia, tecnologia e personalità apre ai LeoBot qualsiasi applicazione: dai luoghi in cui l’aspetto dell’intrattenimento e dell’esperienza di chi vive gli spazi sono determinanti, come centri commerciali o aeroporti, ai luoghi in cui una pulizia continuativa è necessaria per garantire la salute e la sicurezza, come le strutture sanitarie, alle aziende che desiderano innovare i propri processi in un’ottica 4.0.

