Essity inaugura il nuovo centro di eccellenza ad Altopascio

Essity, multinazionale svedese quotata in Borsa e presente in 150 Nazioni con un fatturato di circa 11,6 miliardi, lo scorso 8 ottobre ha aperto le porte del suo stabilimento di Altopascio per presentare alla stampa e alle autorità del territorio, il nuovo centro d’eccellenza europeo per la produzione di tovaglioli a marchio Tork.

Lo stabilimento è stato ampliato fino ad arrivare a coprire una superficie di 8600 mq ed è stato pensato e costruito alla luce di almeno 3 principali obiettivi: innovazione, sicurezza e sostenibilità. Essity ha investito circa 5 milioni di euro per l’implementazione dei sistemi di sicurezza, lo stabilimento è dotato di pannelli solari, illuminazione a led e viene riscaldato col calore di recupero dell’impianto di cogenerazione della fabbrica (risparmiando 360 tonnellate di anidride carbonica all’anno). Le nuove linee produttive sono “intelligenti” e capaci di regolare gli assorbimenti di energia elettrica in base alla tipologia di prodotto e di stampa, consentendo anche minor quantità di scarti. Tutta la struttura è stata realizzata con materiali ignifughi (la lana di roccia).

L’azienda negli ultimi anni ha già ridotto il suo consumo di energia del 4 %, e l’emissione di Co2 dell’11%. Per il prelievo idrico, ridotto già del 20%, è stato creato, nello stabilimento, un sistema che permette di raccogliere l’acqua piovana in vasche sotterranee per poi riutilizzarla dopo esser stata filtrata.La realizzazione di un nuovo packaging per i prodotti, infine, consentirà una riduzione dei volumi occupati da prodotto finito e questo permetterà una riduzione dei camion e vagoni ferroviari utilizzati per i trasporti. Il progetto partito a gennaio 2018, in pochi mesi, ha portato alla costruzione dell’intera nuova struttura che entro la fine del 2020 andrà a pieno regime.

La produzione del sito, che era di circa 20.000 tonnellate, e arriverà a toccare le 50.000 tonnellate, con un aumento del volume di circa il 60 per cento, è destinata all’intero mercato europeo. Tutto ciò avrà una ricaduta rilevante, a livello occupazionale, sul quel territorio. Basti pensare che nella fase in cui si trova ora, l’azienda dà lavoro a 260 dipendenti ma, entro la fine del 2020, entreranno, nella grande famiglia Essity, almeno altre 55 unità.

l nuovo centro, ha commentato Ivan Ferrini, operations director di Essity Italia, “rappresenta un importante investimento non solo per Altopascio ma anche per tutto il territorio toscano. Fiore all’occhiello nella produzione dei nostri tovaglioli Tork, ci consentirà di garantire in tempi più rapidi e su scala europea l’implementazione delle innovazioni in questo comparto all’insegna della sostenibilità e della sicurezza”.

Il nuovo centro di Altopascio produrrà, a pieno ritmo, tovaglioli bianchi, colorati e stampati con disegni scelti dalla linea di produzione oppure personalizzati, a richiesta del committente.” Oggi per noi è un momento di festa “– ha detto Massimo Minaudo, country manager di Essity Italia. “Per la nostra azienda, ma anche per il territorio, questo impianto rappresenta un importante momento di crescita: saremo in grado produrre di più e meglio con un occhio di riguardo anche per la sostenibilità ambientale. L’azienda poteva valutare anche altre proposte ma alla fine ha scelto il nostro progetto. Una dimostrazione anche della capacità italiana di portare idee convincenti all’azienda”.

Presenti all’inaugurazione del nuovo stabilimento i sindaci di Altopascio, Sara D’Ambrosio e quello di Porcari, Leonardo Fornaciari, oltre all’assessore regionale alle attività produttive, Stefano Ciuoffo che hanno sottolineato l’onore e la soddisfazione di ospitare un sito industriale di questo tipo sul territorio che loro amministrano, che punta alla sostenibilità non solo da un punto di vista economico ma anche da quello ambientale e sociale.