Econatural Lucart: dai cartoni per bevande la sostenibilità concreta

EcoNatural è l’innovativo sistema CARTA+DISPENSER che dà nuova vita ai cartoni per bevande. Grazie ad una tecnologia innovativa Lucart separa i contenitori per bevande nelle loro componenti; dalle fibre di cellulosa genera il Fiberpack®, con cui produce la carta, dall’alluminio e il polietilene realizza l’Al.Pe.®, la nuova materia prima da cui nascono i dispenser.

Vi proponiamo il video che Lucart Professional ha realizzato in collaborazione con Tetra Pak per i prodotti derivanti dal riciclo dei contenitori per bevande.