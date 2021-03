Webinar il 9 marzo sui nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione

Sono in Gazzetta Ufficiale i nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione, approvati lo scorso 29 gennaio, e andranno in vigore il 19 giugno 2021. Il 9 marzo Punto 3 presenta le prime linee guida operative in un webinar in collaborazione con GSA news.

Martedì 9 marzo

ore: 10-12.30

Il webinar è rivolto a: dealer, enti pubblici, produttori e imprese, associazioni di categoria

Evento a pagamento – Registrazione online

Le linee guida, rilasciate in esclusiva ai partecipanti hanno lo scopo di fornire supporto interpretativo e tecnico a chi sarà chiamato ad applicare i nuovi CAM, mettendo in evidenza le novità per i produttori, per i dealer, per le imprese di pulizia e per le stazioni appaltanti in coerenza con gli obblighi previsti dall’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e i contenuti della Legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

A chi si rivolge

Il seminario online si rivolge alle funzioni strategiche in materia di appalti pubblici presenti all’interno delle aziende produttrici, dei dealer, delle imprese di pulizia e della Pubbliche Amministrazioni.

Costi

Il costo di iscrizione al webinar è pari ad euro 100 + IVA.

Vantaggi

I partecipanti al webinar riceveranno in via esclusiva il documento “Linee Guida per l’applicazione dei nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione”.

Programma

10.00 Introduzione ai lavori – Paolo Fabbri

10.15/11.45 Relazione tecnica – Cesare Buffone, Stefano Secco, Martina Ferrara

Presentazione delle linee Guida sui nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione e analisi dei contenuti del DM 29 Gennaio 2021

11.45 Relazione tecnica – Paolo Fabbri

Gli strumenti per applicare i nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione

12.00-12.30 Domande e risposte

Come partecipare

Richiedere l’iscrizione a questo link.