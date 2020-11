Una nuova base logistica per Falpi

Fondata nel 1987, Falpi si è affermata negli anni tra i produttori di attrezzature per il cleaning professionale grazie alla costante innovazione e all’alta qualità dei suoi prodotti. La sua crescita non si arresta: entro il 2020 verrà trasferita la funzione logistica dei prodotti finiti e l’evasione degli ordini in una nuova struttura a Mottalciata (BI) in prossimità del casello autostradale di Carisio, sulla A4 Torino-Milano.

Lo spazio libero che verrà così creato nell’attuale stabilimento Falpi di Valdilana, sarà utilizzato nel corso del 2021 per il potenziamento delle produzioni che arriveranno ad occupare circa 10000 metri entro il 2022. Il nuovo polo logistico in fase di ultimazione potrà ospitare, su una superficie di 6000 metri quadrati, 4000 pallets oltre ai reparti di assemblaggio carrelli, la preparazione degli ordini, il carico e scarico dei camion, gli uffici commerciali.

“È un passo significativo per la nostra azienda e per il Team di Falpi, una nuova avventura per dipendenti e dirigenza, uno sforzo importante per garantire il miglior servizio possibile ai nostri Distributori e ai loro Clienti Imprese ” dichiara Alessandra Loro Piana, vogliamo essere pronti per la sfida che ci si presenta nei confronti della vendita online che si giocherà sul servizio al cliente e sulla velocità! Siamo entusiasti del futuro che ci apprestiamo ad esplorare.”