Transizione 4.0 e le macchine per la pulizia professionale

E’ il momento di approfittare dei vantaggi del credito di imposta previsto dalla Transizione 4.0 che è attribuito a tutte le imprese residenti in Italia che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione.

Questi beni devono essere di uso durevole e impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa. Si tratta di importanti opportunità per quelle aziende che si trovano ad effettuare investimenti in macchine per la pulizia professionale, quindi per imprese che offrono servizi di pulizia, società di noleggio di macchinari e organizzazioni che devono acquistare, gestire e manutenere una flotta aziendale di macchine per pulizia.

Per saperne di più:

https://www.afidamp.it/images/AFIDAMP_Position_Paper_Transizione_4.0.pdf