Tracciabilità digitale e certificazione in Blockchain dell’igiene ambientale

In un mondo in continua evoluzione digitale, e in questo particolare periodo storico, è importante adottare delle buone pratiche di pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro in cui ci troviamo, sfruttando al meglio le opportunità che il digitale e le nuove tecnologie mettono a nostra disposizione.

IQC S.r.l. ed Asterix organizzano un webinar il 13 maggio prossimo dalle ore 10.30 “Tracciabilità digitale e certificazione in Blockchain dell’igiene ambientale”, pensato per proporre soluzioni di utilità pratica nell’era dell’evoluzione digitale, per contrastare, contenere e prevenire la contaminazione microbiologica negli ambienti di lavoro.

PROGRAMMA

Ore 10.30

Introduzione e presentazione

Andrea Barrica (giornalista)

Ore 10.40

Riferimenti tecnico-scientifici e buone pratiche per l’igiene ambientale

Dott.ssa Daniela Gabellini (CEO – IQC)

Ore 11.00

Certificazione digitale PDT ® in Blockchain dell’efficacia della salubrità dell’ambiente di lavoro

Dott. Filippo Carletti (Referente ispezioni sanificazione – IQC)

Ore 11.15

La certificazione digitale del sistema di pulizia e sanificazione di Asterix

Piero Lanzi (direttore commerciale ASTERIX Bologna)

Ore 11.30

L’importanza della salubrità dell’ambiente di lavoro e il valore aggiunto del servizio certificato

Ore 11.45

Domande e risposte

Ore 12.00

Intervento conclusivo

Andrea Barrica (giornalista)

Il link per la diretta verrà inviato agli iscritti.

La partecipazione all'incontro è gratuita.

