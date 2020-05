Tork Virtual Reality Clean Hands Training vince l’Amsterdam Innovation Award 2020

Il nome esatto è TORK Virtual Reality Clean Hands Training, ma per tutti è Tork VR, acronimo della nuova app vincitrice,il 12 maggio, dell’Amsterdam Innovation Award 2020 nella Categoria Prodotti/Servizi Correlati.

L’app Tork VR Clean Hands Training è stata creata come un modo per affrontare le sfide che gli operatori sanitari oggi devono affrontare. Uno studio condotto da Tork ha rilevato che l’80% degli operatori sanitari vorrebbe migliorare la propria capacità di seguire le prassi per una corretta igiene delle mani. Ma le indicazioni tradizionali sono spesso percepite come poco interessanti. Spostando la formazione in un mondo virtuale, emerge un potenziale di miglioramento significativo, consentendo esercizi e apprendimento in qualsiasi luogo e situazione.

La giuria dell’Amsterdam Innovation Award ha apprezzato questo metodo intuitivo per mantenere i protocolli di igiene delle mani in ambito sanitario. Un metodo accessibile, che permette di garantire una formazione continua in loco e di migliorare gli standard: una vera innovazione. L’approccio alla realtà virtuale è essenziale per stimolare il cambiamento comportamentale in modo divertente e coinvolgente. È la soluzione perfetta per l’esigenza, riconosciuta, di educare le persone in tutto il mondo sull’igiene delle mani.

Per saperne di più su Tork VR Clean Hands Training:

ttps://www.tork.co.uk/torksolutions/vr-and-e-learning/hand-hygiene-vr