“Thank Your Cleaner Day”, l’omaggio di Kärcher ai professionisti delle pulizie

La Giornata mondiale, ideata dall’azienda tedesca, è stata celebrata anche in Italia, nella sala Sartori del Grattacielo Pirelli a Milano

Si chiama “Thank Your Cleaner Day” la Giornata mondiale dedicata dall’azienda tedesca Kärcher – leader mondiale nella fornitura di soluzioni e tecnologie per il cleaning – agli addetti alle pulizie per riconoscere l’importanza del loro lavoro.

Organizzata per la prima volta in Nuova Zelanda nel 2015, la Giornata è stata celebrata anche in Italia il 13 novembre in una location prestigiosa, la sala Sartori del Grattacielo Pirelli a Milano, concessa per l’occasione dalla Regione Lombardia.

Giovanni Probo, amministratore delegato di Kärcher Italia, ha sottolineato l’importanza che la pulizia riveste nella quotidianità non solo domestica ma anche professionale. “Per un’azienda accogliere i clienti in una sede ordinata e pulita rappresenta il biglietto da visita per garantire la propria qualità e competenza. Il nostro settore è ancora troppo sottovalutato, ma contribuisce in modo determinante a favorire benessere diffuso, attraverso i valori positivi del pulito e dell’igiene”.

Kärcher è un’azienda all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione nel settore del cleaning e mette sempre le persone al centro dell’attenzione. “Pur producendo macchine sempre più performanti, sono i lavoratori a governarle e ad aiutarci, con la loro esperienza, a tracciare la strada per il futuro”, ha spiegato il dirigente.

Kärcher Italia, in rappresentanza ideale di tutto il comparto, ha premiato l’impresa Boni SpA, che, tra i molti altri incarichi sul territorio nazionale, è responsabile delle operazioni di cleaning all’interno di Palazzo Lombardia a Milano, dove oltre 130 addetti svolgono con passione un lavoro complesso e delicato. In presenza di Marco Ferrari e Danilo Varotti, Building Manager della Regione Lombardia, Probo ha consegnato una targa in ricordo del “Thank Your Cleaner Day” a Marco Molino, presidente e amministratore delegato della ditta Boni.

Quest’ultimo, nel suo intervento, si è rivolto direttamente ad alcuni suoi dipendenti presenti in sala. “Il settore del cleaning è uno dei più importanti dell’industria mondiale e occupa nel nostro Paese circa 2,5 milioni di persone. Purtroppo, però, i lavoratori del settore sono percepiti come “ invisibili” e operatori di un’attività, a torto, ritenuta banale. La moderna pulizia implica la conoscenza dei prodotti chimici, dell’uso di attrezzature complesse, di macchinari altamente tecnologici e di metodi di lavoro che prevedono la tracciabilità e l’uso dell’informatica. Voi svolgete un lavoro fondamentale. Siate orgogliosi di voi stessi per la vostra dedizione! Perché la dignità non sta in quello che si fa ma in come lo si fa”.

Molino, infine, ha rimarcato l’importanza del cleaning quale valore intrinseco di una società civile, ricordando come la persona, con la sua attenzione, competenza e sensibilità, continui a ricoprire un ruolo centrale e insostituibile.