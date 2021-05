‘Stella al Merito del Lavoro 2020’ per Andrea Tezzle

GSA si congratula con Andrea Tezzele, Direttore Qualità e Controllo di Markas, che presto riceverà la ‘Stella al Merito del Lavoro 2020’.

Un prestigioso riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica che onora coloro che si sono distinti per professionalità, lealtà e buona condotta morale.

Da 27 anni Andrea Tezzele è parte integrante di Markas e non solo ha dimostrato una forte etica del lavoro, un’integrità esemplare e un notevole impegno, ma fino ad oggi non ha mai smesso di condividere le sue conoscenze ed essere di sostegno con i suoi saggi consigli.

Complimenti Andrea!