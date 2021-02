Stefania Verrienti nominata Direttore di Afidamp

AFIDAMP, associazione che rappresenta fabbricanti e distributori di macchine prodotti e attrezzature per la pulizia professionale, ha annunciato che Stefania Verrienti, già Segretario Generale, ricoprirà il ruolo di Direttore dell’associazione.

Verrienti, 52 anni, laureata nel 1994 in Architettura presso il Politecnico di Milano, è nella squadra di Afidamp da oltre vent’anni, dapprima, presso la partecipata Afidamp Servizi, con il ruolo di project manager della fiera Pulire di Verona e poi, dal 2008, come Segretario Generale con il compito di imprimere alla gestione dell’associazione un taglio più manageriale senza perdere di vista quello “tecnico” che la aveva caratterizzata fino a quel momento.

Nel suo nuovo ruolo, Verrienti, avrà il compito di guidare la nuova Afidamp, che ha modificato la sua struttura aprendo ad altre categorie merceologiche e ad altre realtà produttive, disponendo di maggiore autonomia decisionale e operativa per consolidare sempre più il ruolo dell’associazione nel panorama politico istituzionale italiano e acquisire sempre maggiore rappresentatività.

“Ringrazio il Presidente Giuseppe Riello – commenta Stefania Verrienti – e il Consiglio Direttivo per la stima e la fiducia accordatami e tutti gli associati per il sostegno e la disponibilità che dedicano all’associazione. La nomina a direttore è per me motivo di rinnovato impegno per portare, in questa fase così difficile per il nostro Paese, la voce di Afidamp nei più importanti contesti istituzionali, accademici e professionali per conseguire gli obiettivi che gli associati si aspettano”.

