Servizi Ospedalieri quantifica l’impronta di carbonio

Servizi Ospedalieri Spa, in collaborazione con #Treedom (www.treedom.net), ha realizzato un innovativo studio per quantificare l’impronta di carbonio di due importanti attività svolte a favore dei propri clienti: il servizio di lavanolo della biancheria e delle divise ospedaliere/abiti da lavoro ed il servizio di noleggio di kit sterili in Tessuto Tecnico Riutilizzabile.

L’impronta di carbonio viene considerata per l’intero ciclo di vita: la produzione delle materie prime, la fabbricazione del prodotto e il suo trasporto presso l’impianto di Servizi Ospedalieri, le operazioni di lavaggio, stiratura, sterilizzazione, consegna e ritiro presso le strutture ospedaliere, fino allo smaltimento dei capi a fine vita.

I risultati dello studio individuano, oltre al valore totale dell’impronta di carbonio, anche le singole fasi che denotano maggior criticità.

In tal modo si aumenta la consapevolezza sugli impatti ambientali generati e si favoriscono interventi di miglioramento della filiera di approvvigionamento, dell’impianto gestito e della logistica, avviando azioni di compensazione delle emissioni di CO2, come la riforestazione di aree a sud del Mondo.

https://www.serviziospedalieri.it/