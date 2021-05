Servizi Italia ottiene la certificazione ISO 37001

Servizi Italia ha ottenuto la certificazione anticorruzione ISO 37001: un tassello importante, nel percorso virtuoso intrapreso dalla società intorno ai temi della responsabilità d’impresa e dello sviluppo di un business sostenibile.

Da anni, infatti, l’azienda mette al primo posto l’implementazione progressiva di politiche aziendali improntate all’etica, alla responsabilità sociale d’impresa, alla governance e alla trasparenza. Secondo uno studio condotto dal centro ricerche RAND, la corruzione costa all’economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro l’anno e a quella italiana almeno 237 miliardi, pari circa al 13% del PIL.

Il recente conseguimento della certificazione ISO 37001 anticorruzione da parte di Servizi Italia è, dunque, un risultato importante che fornisce un contributo significativo nell’ implementazione di misure efficaci per prevenire e affrontare fenomeni di corruzione in un Paese in cui c’è ancora molta strada da fare al riguardo.