Sei pronto per l’e-commerce? Misuralo con il test di Confartigianato

Confartigianato Imprese, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova, ha lanciato un questionario di Autovalutazione sull’e-commerce dedicato alle piccole imprese.

Lo strumento, che richiede un tempo di compilazione non superiore ai 10-15 minuti, analizza il grado di preparazione delle imprese al commercio elettronico attraverso la considerazione di parametri tecnologici, culturali e organizzativi, oltre che delle aspettative degli imprenditori. Si tratta di uno strumento agile ma completo e soprattutto il primo sviluppato a partire dalle dinamiche reali degli artigiani e delle MPMI e non semplicemente adattato da contesti industriali utile per accrescere la cultura del commercio elettronico e del digitale presso le imprese associate.

Per questa ragione, il questionario, oltre a fornire immediatamente risultati personalizzati e ragionati sulla base delle risposte fornite, invita le imprese a rivolgersi alla Confartigianato più vicina per eventuali approfondimenti.

Il tema del commercio elettronico, con la possibilità di aprire nuovi mercati e di rispondere alle esigenze di un pubblico che, soprattutto dolo la pandemia, ha affidato all’online molte delle proprie scelte di acquist, diventa ineludibile. Fare e-commerce in modo efficace significa per le imprese essere in grado di rispondere a sollecitazioni nuove, con tempi spesso molto rapidi. È una rivoluzione organizzativa e culturale, possibile ma che deve essere guidata da partner attenti e che conoscono le dinamiche reali del mercato e delle micro e piccole imprese.

Partecipa al questionario