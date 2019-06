Seminario “Sblocca Cantieri” e nuovi CAM: cosa cambia per le imprese di pulizia

Bologna – Viale della Fiera, 8 – Terza Torre, Regione Emilia-Romagna

Giovedì 4 Luglio 2019

Ore 9.30 – 16.45

Alla luce della recente entrata in vigore e dalla imminente conversione in Legge del D. L. n. 32 del 18 aprile 2019, (c.d. Sblocca Cantieri) e dell’avvio dell’iter di aggiornamento dei CAM del cleaning professionale, il seminario vuole offrire – alle società di facility e alle stazioni appaltanti – un quadro aggiornato degli strumenti di sostenibilità in grado di favorire l’offerta di servizi ad alto contenuto ambientale e di accrescerne la competitività nel mercato.

Nello specifico si parlerà di Ecolabel UE del servizio di pulizia, con un focus sulle attività di verifica pre e post assegnazione del marchio, dei vantaggi di registrare EMAS un’impresa di servizi e verranno presentate le bozze dei nuovi CAM del cleaning professionale (civile e sanitario) che andranno ad aggiornare quelli attualmente in vigore.

Verranno date indicazioni alle Stazioni Appaltanti e alle imprese su come applicare i CAM alla luce degli obblighi stabiliti dall’articolo 34 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

L’iscrizione all’evento -organizzato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Punto 3 Srl e Art-ER – è gratuita previa registrazione.

L’incontro è rivolto alle società di facility, alle stazioni appaltanti (in ambito civile e sanitario), ai dealer del cleaning professionale e alle aziende produttrici di prodotti, attrezzature a macchinari.

Media Partner

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

09.30 – 10.00 Le politiche e gli strumenti di GPP della Regione Emilia – Romagna

PATRIZIA BIANCONI – ART-ER, Regione Emilia – Romagna

10.00 – 11.00 La sostenibilità delle offerte tecniche negli appalti di servizi alla luce dello Sblocca Cantieri

AVV. DOMENICO GENTILE e PAOLO FABBRI—Punto 3

11.00 – 11.45 Ecolabel UE per il servizio di pulizia: attività di verifica pre e post assegnazione del marchio

ROBERTA ALANI, Responsabile Ecolabel UE, ISPRA

11.45 – 12.00 Coffee break

12.00 – 12.45 I vantaggi di registrare EMAS una impresa di pulizia

MARA D’AMICO, Responsabile Emas, ISPRA

12.45 – 13.15 Question time

13.15 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 15.00 Le Certificazioni Ambientali in Emilia Romagna

MARCO OTTOLENGHI – ART-ER

15.00 – 15.30 Criteri Ambientali Minimi del servizio di pulizia (civile e sanitario) in vigore

CESARE BUFFONE – Punto 3

15.30 – .16.15 Bozza dei nuovi Criteri Ambientali Minimi del servizio di pulizia (civile e sanitario)

ALESSANDRA MASCIOLI – Ministero dell’Ambiente

16.15 – 16.45 Question time

Modera STEFANO SECCO – Punto 3