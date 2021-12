Rinnovato CCNL imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi FnipConfcommercio e sindacati

In data 26 novembre 2021, dopo circa 10 anni dall’ultima sottoscrizione, è stato firmato tra FNIP Confcommercio – Imprese per l’Italia, e Filcams-CGIL, Fisascat – CISL e UILtrasporti, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia, disinfestazione e di servizi integrati/multiservizi”, scaduto il 30 aprile 2013 .

Il CCNL riguarda circa n. 300 aziende associate di medie dimensioni, per un numero di circa 20.000 addetti coinvolti.

Le Parti, innanzitutto, hanno riaffermato la propria autonomia contrattuale valorizzando il ruolo della contrattazione integrativa con ‘introduzione, in premessa, dell’Accordo Interconfederale sulla “rappresentanza” del 26/11/2015 e dell’Accordo Interconfederale per un “nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24/11/2016.

Per la parte economica l’aumento definito, con decorrenza luglio 2021, è stato di € 120 lordi, in 5 tranches e, conseguentemente, con la prossima busta paga, verranno erogati gli arretrati (artt. 72, ss.). Sono stati introdotti, altresì, importanti elementi di flessibilità sul mercato del lavoro (artt. 11 e 16) e il fondo Fon.Te in ambito previdenza complementare (art. 54).