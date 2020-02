Rekeep cede Sicura al fondo Argos Wityu

L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro e consente a Rekeep di focalizzarsi sul core business, coerentemente con il Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali.

Rekeep S.p.A., oggi principale operatore attivo in Italia nell’Integrated Facility Management, ha firmato di recente con Argos Wityu, fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale, il contratto relativo alla cessione dell’intero capitale della società Sicura. L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro, con closing previsto a fine febbraio.

Tale cessione rientra coerentemente nella strategia di Rekeep di focalizzazione sul proprio core business, anche attraverso la vendita di asset non strategici, e consente al Gruppo di liberare risorse finanziarie per l’implementazione del Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali.

L’operazione si completerà con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che deterrà il controllo di Sicura S.p.A. e vedrà, in qualità di azionisti di minoranza, il management della Società stessa con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6,0%, con l’obiettivo di mantenere una partnership industriale con il Gruppo Sicura.

Sicura è leader a livello nazionale nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità e salute nei luoghi di lavoro. Con sede direzionale a Vicenza, 7 uffici operativi ed un organico totale di circa 300 dipendenti, Sicura è composta da 4 società specializzate ed integrate, in grado di offrire un pacchetto completo di soluzioni modulabili e complete al servizio delle aziende.

Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione, non solo perché ci consente di focalizzarci ulteriormente sulle sfide che ci attendono sui mercati internazionali, ma anche perché ci ha permesso di costruire con Argos Wityu una transazione capace di soddisfare tutti gli stakeholder, dando valore anche al management di Sicura, che abbiamo contribuito a far crescere in questi anni.”

https://www.rekeep.com/