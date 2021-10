Rating legalità: massimo punteggio per Euro&Promos

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha assegnato il massimo del punteggio nel rating legalità alla Euro&Promos di Udine. Su novemila aziende italiane sottoposte al controllo da parte dell’AGCM solo 666 attualmente hanno ottenuto il punteggio più alto, di cui sette in provincia di Udine.

Si tratta di una riconferma per la società friulana, attiva a livello nazionale nel settore del facility management e guidata dall’amministratore delegato Alberto Tavano Colussi, che dal 2017 ottiene il massimo del punteggio in questa valutazione, tre stelle. Il rating di legalità premia le imprese che agiscono secondo i principi della legalità e della trasparenza. Questo strumento, introdotto in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012, è volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

“Questo risultato è la conferma di un lavoro iniziato alcuni anni fa sul fronte della trasparenza. C’è un aspetto etico della nostra professione che riteniamo fondamentale per operare correttamente internamente e con i nostri partner pubblici ma anche privati. Sono valori su cui si basa il lavoro quotidiano di ognuno di noi”, spiega l’ad Alberto Tavano Colussi.

Euro&Promos ha recentemente diffuso i dati del bilancio semestrale che confermano una crescita sia in termini di fatturato, con una crescita del 37,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia in termini occupazionali con un aumento sul 2020 di quasi 300 collaboratori.