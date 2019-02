Pulire 2019: arriva il “Prodotto dell’Anno”

C’è attesa per il debutto del nuovo Premio che gli organizzatori della fiera internazionale di Verona PULIRE 2019 hanno pensato per riconoscere l’attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale e l’efficacia dei prodotti immessi sul mercato.

L’Organizzatore di Pulire e AfidampFAB, Associazione italiana fabbricanti macchine prodotti attrezzi per la pulizia professionale e l’igiene ambientale, hanno istituito il premio “Prodotto dell’Anno PULIRE 2019” per valorizzare e promuovere lo sviluppo di soluzioni, idee, progetti innovativi nell’ambito del settore. La 1° edizione del Premio “Prodotto dell’Anno PULIRE 2019” si celebrerà in occasione di Pulire 2019, a Verona dal 21 al 23 maggio 2019. La partecipazione al “Prodotto dell’Anno PULIRE 2019” è riservata esclusivamente alle aziende che partecipano alla manifestazione Pulire 2019 in qualità di espositori e co-espositori: sono aziende italiane ed estere, che producono macchine, accessori, dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici, attrezzature, prodotti chimici, carta, fibre, panni, sistemi e servizi per la pulizia professionale.

Qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza, ergonomia ed economicità che caratterizzano il prodotto sono i valori su cui si basa la determinazione del premio. Fondamentale sarà il mercato, che diventa la misura dell’efficacia del riscontro dei prodotti candidati, i quali devono essere stati introdotti nel mercato a partire dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018.

“Dopo le dieci edizioni del Premio Innovazione Pulire era tempo di cambiare concept, ma non l’obiettivo. L’organizzazione ha infatti da sempre al centro dell’interesse stimolare, incentivare e promuovere lo studio e l’impegno delle aziende nella ricerca e nei risultati. Quest’anno avrà voce in capitolo anche il mercato. Perché oggi il solo sguardo all’innovazione di un prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti dell’uso e del gradimento”, conferma Toni D’Andrea, amministratore delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del premio.

Potranno concorrere al Premio “Prodotto dell’Anno PULIRE 2019” anche prodotti che hanno già partecipato ad altri premi organizzati in manifestazioni fieristiche precedenti. La Giuria sarà composta da autorevoli personalità, esperti di settore e istituzioni internazionali. Valuterà i prodotti presentati dal 4 marzo ed entro il 15 aprile 2019, sulla base della documentazione fornita. E ciascun partecipante potrà presentare le proprie candidature (il limite è di 3 prodotti per ciascun espositore). La premiazione del vincitore avverrà a Verona, nel pomeriggio del primo giorno di PULIRE 2019.

Per ulteriori informazioni: tel. 02 6744581 – info@pulire-it.com Informazioni stampa: press@pulire-it.com